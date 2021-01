Novela, ktorou sa upravujú sadzby pre tabakové výrobky, je účinná

Bratislava 4. januára (TASR) – Cigarety od februára 2021 pravdepodobne zdražejú a majú byť pod prísnejšou kontrolou. V priemere by mohla cena jednej škatuľky cigariet od tohto roka vzrásť o 40 centov a o 20 centov v rokoch 2022 a 2023.



Sadzba na tabak sa má zvýšiť rovnakým tempom ako sadzba na cigarety. Dopredávať cigarety má byť umožnené dva mesiace, tabak šesť mesiacov. Vyplýva to z novely zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára tohto roka.



Novela zákona má upraviť sadzby spotrebnej dane pri cigaretách, bezdymovom tabakovom výrobku a tabaku v troch krokoch, v prípade cigár a cigariek sa navrhuje jednorazová úprava sadzby spotrebnej dane.



Zvýšenie sadzieb pre tabakové výrobky sa má realizovať k 1. februáru 2021, k 1. februáru 2022 a k 1. februáru 2023, pričom sa ním reflektuje vývoj v oblasti sadzbovej politiky v okolitých členských štátoch EÚ a zároveň smeruje k zabezpečeniu primeranej rovnováhy medzi daňovými príjmami a cieľmi v oblasti verejného zdravia.



Na rokovaní vlády bola prijatá pripomienka, ktorá zahŕňa zmeny aj v prípade tabaku. Na úpravu sadzieb nadväzuje podľa rezortu financií aj nastavenie lehôt dopredaja.



Súčasne sa má podľa Ministerstva financií SR novelou sprísniť prevoz tabakových výrobkov. Slovensko totiž do praxe zavádza smernicu EÚ, podľa ktorej sa začne využívať elektronická evidencia prepravovaného tovaru. Kým doteraz boli sprievodné dokumenty v klasickej papierovej podobe, po novom bude celý proces elektronický od začiatku až do konca. K elektronickým dokumentom budú mať jednoduchý prístup dotknuté colné úrady odosielateľa aj príjemcu.



Rezort financií dodal, že opatrenie zníži administratívnu záťaž podnikateľov aj finančnej správy a systém tiež poskytne väčšiu transparentnosť pri preprave tabakových výrobkov, čím sa eliminujú prípadné podvody. K väčšej transparentnosti prispieva úprava aj v tom zmysle, že legislatívny rámec predstavuje MF SR verejnosti v predstihu, keďže elektronizáciu v tejto oblasti sú členské štáty povinné zaviesť až od roku 2023.