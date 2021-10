Na miesto generálneho riaditeľa MetLife nastúpi Pavol Dorčák

Bratislava 7. októbra – Poisťovňa MetLife má na Slovensku a v Českej republike od septembra nového generálneho riaditeľa. Stal sa ním po schválení regulačných úradov doterajší finančný riaditeľ Pavol Dorčák, informoval vo štvrtok riaditeľ marketingu a komunikácie MetLife CZ&SK Milan Drdoš.



Dorčák nastúpil do MetLife na Slovensku v roku 2006 a zastával pozície v oblasti financií a interného auditu. V januári 2011 sa stal finančným riaditeľom pre Slovensko. Do svojej predchádzajúcej funkcie finančného riadenia na Slovensku, v Českej republike, Rumunsku, Maďarsku, Bulharsku, Rusku a Ukrajine bol menovaný v januári 2018.



„Chcel by som každého ubezpečiť, že priorita spoločnosti sa nemení – uspokojovanie potrieb našich súčasných a budúcich zákazníkov a poskytovanie prvotriedneho servisu za pomoci vlastnej agentúrnej siete, špičkových maklérskych spoločností a obchodných partnerov,“ uviedol Dorčák. “Osobne vidím významný potenciál pre rozvoj spoločností v oboch krajinách a je mojím cieľom a zároveň poslaním naplno ho využiť,” dodal.



Dorčák nahradil na pozícii Maria Valdesa, ktorý vo funkcii pôsobil od roku 2014. Valdes bol vymenovaný za generálneho riaditeľa spoločnosti MetLife Mexico.



Spoločnosť MetLife pôsobí na slovenskom poisťovacom trhu viac ako 25 rokov, počas ktorých poistila takmer každého piateho Slováka a vyplatila až 141 miliónov eur v rámci poistných plnení. Aktuálne má na Slovensku viac ako 900.000 klientov.