Obchodné vojny otvárajú priestor na investície strednej Európe

Čína volá po prehĺbení spolupráce s Európou aj pre obchodné vojny.

Ning-po 9. júna (TASR) - O investície v Číne majú okrem Slovenska záujem aj iné krajiny strednej a východnej Európy, ako napríklad Srbsko, Čierna Hora, Chorvátsko či Litva.



Zástupcovia týchto krajín to potvrdili na medzinárodnom fóre v čínskom meste Ning-po, ktorého sa zúčastnil aj slovenský vicepremiér Richard Raši. Slovensko má podľa neho oproti zvyšku Európy výhodu v širokorozchodnej železnici, ktorá končí na východe Slovenska.



Čína volá po prehĺbení spolupráce s Európou aj pre obchodné vojny. "V čase protekcionizmu treba posilniť ekonomickú spoluprácu medzi Čínou a Európou," vyhlásil v nedeľu na obchodnom fóre čínsky podpredseda vlády Chu Čchun-chua.



V nedeľu absolvoval multilaterálne stretnutie s predstaviteľmi 17 krajín strednej a východnej Európy (SVE). Čínsky vicepremiér na fóre v Ning-po uviedol, že dáta za prvý kvartál tohto roka naznačujú pozitívny vývoj čínskej ekonomiky. V oblasti medzinárodného obchodu vidí priestor na investície v oblasti potravinárstva, poľnohospodárstva, IT sektora a komunikácií.



"Verím, že budeme môcť vytvoriť kvalitné partnerstvá medzi Čínou a krajinami SVE. Brány Číny sú otvorené doširoka. Verím, že toto fórum priláka mnoho nových firiem," očakáva Chu Čchun-chua.



Podľa Rašiho čínsky trh predstavuje pre slovenské firmy obrovský potenciál. "Vo svete zúria obchodné vojny, ktoré sa prejavujú novými daňami, ktoré napríklad uvalili USA. Projekt Hodvábnej cesty, teda prepojenie Číny s Európou, je mimoriadne aktuálny. Vidíme obrovskú perspektívu a potenciál Slovenska, pretože Hodvábna cesta má svoje základné linky," priblížil Raši.



Prvou je podľa neho klasická železničná doprava a výhodou Slovenska je, že širokorozchodná železnica končí na východnom Slovensku.



"Existuje potenciál vytvorenia obrovského logistického centra, ktoré by mohlo mať kapacitu až 500 000 kontajnerov," uviedol Raši. Druhou myšlienkou je podľa neho potiahnutie širokorozchodnej železnice cez Slovensko až do Viedne s otvorením ďalšieho logistického centra, ktoré by bolo niekde v blízkosti Bratislavy.



Treťou možnosťou sú podľa slovenského vicepremiéra prístavy v Grécku a Slovinsku, ktoré slúžia na kontajnerovú prepravu, do ktorých by sa dala potiahnuť železnica a mohli by vznikať logistické centrá, ktoré by mohli priniesť desiatky miliónov eur a rast zamestnanosti. "Z hľadiska logistiky vidíme veľký potenciál," uviedol Raši.



Predstavitelia Litvy chcú prilákať čínske investície svojou polohou, vybudovanou dopravnou sieťou, Chorváti za svoje plus označili rozvinutý turizmus, technológie, priestor na rozvoj spolupráce vidia aj pri vývoze potravín, ako napríklad rýb a vína.



Čínsky vicepremiér Chu Čchun-chua deklaroval prijatie viacerých opatrení, ktoré by mali uľahčiť vstup zahraničných firiem do ázijskej veľmoci. Už v minulosti čínski vládni predstavitelia sľubovali zjednodušenie prístupu na trhy, lepšiu ochranu práv duševného vlastníctva, ale aj opatrenia v oblasti ciel.



"Čína deklarovala otvorenosť v presadzovaní produktov krajín strednej a východnej Európy na čínskom trhu. Čína sa slovenskému trhu otvára aj preto, že je to krajina s obrovským počtom ľudí a už len potravinovo ju zabezpečiť, je mimoriadne komplikované. Preto v tejto časti poľnohospodárstva vidíme obrovský potenciál," dodal Raši.