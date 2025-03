Od 1. apríla začnú podnikatelia na Slovensku platiť transakčnú daň

Bratislava 31. marca (TASR) - Od utorka 1. apríla začnú právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia platiť na Slovensku novú daň z finančných transakcií. Opatrenie je súčasťou konsolidačného balíka na znižovanie deficitu verejných financií, ktorý schválil parlament minulý rok.



Sadzba dane je 0,4 % zo sumy finančnej transakcie, pri maximálnom limite 40 eur. Zdanenie výberov v hotovosti bude dvojnásobné, na úrovni 0,8 %. Transakčná daň by mala podľa odhadov ministerstva financií zabezpečiť pre rozpočet okolo 700 miliónov eur ročne. Tento rok bude výber nižší, keďže sa začína platiť až od apríla.



Finančnou transakciou je podľa zákona platobná služba poskytovaná poskytovateľom platobných služieb, na základe príkazu alebo súhlasu daňovníka. Transakčným účtom je platobný účet daňovníka, ktorý je právnickou osobou alebo organizačnou zložkou zahraničnej osoby, ako aj účet fyzickej osoby, na ktorom vykonáva finančné transakcie súvisiace s podnikaním. Po novom je takýto účet pre podnikateľa povinný.



Predmetom dane nie sú všetky transakcie, ktoré tieto osoby vykonávajú. Nie je ním napríklad platba, ktorá súvisí s platením daní, odvodov a príspevkov do štátneho rozpočtu, odvodov do Sociálnej poisťovne a na zdravotné poistenie. Predmetom dane nie je ani transakcia vykonaná v rámci poštového platobného styku poskytovaného Slovenskou poštou, či platba vykonaná medzi účtami daňovníka vedenými u toho istého poskytovateľa.



Novela zákona priniesla ďalšie výnimky na platenia dane z finančných transakcií. Budú od nej oslobodené aj právnické osoby neziskového sektora zriadené ako verejno-prospešné organizácie, ktoré napĺňajú účel ustanovený v zákone o dani z príjmov. Patrí k nim napríklad občianske združenie, nadácia, neinvestičný fond, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti, záujmové združenie právnických osôb, subjekt výskumu a vývoja, organizácia s medzinárodným prvkom a Slovenský červený kríž. Tiež krajská a oblastná organizácia cestovného ruchu alebo turistické informačné centrum.



Okruh oslobodených subjektov sa rozšíril aj o právnické osoby, ktorých výdavky sú súčasťou limitu verejných výdavkov a ktoré nie sú zriadené primárne za účelom výkonu podnikateľskej činnosti. Ide o verejné inštitúcie pre určitú oblasť, môžu pôsobiť napríklad vo vede, kultúre či cestovnom ruchu.



Oslobodené od dane budú aj platobné operácie Národnej banky Slovenska (NBS) súvisiace s menovou politikou Eurosystému, operácie súdnych exekútorov a správcov konkurznej podstaty, niektoré platobné operácie v súvislosti s verejným obstarávaním, platby štátnych a zákonom zriadených fondov najmä v oblasti kultúry, umenia, ochrany zdravia a životného prostredia. Oslobodenie sa bude týkať aj platobných operácií vykonávaných cez službu eKolok, operácií verejných vysokých škôl, ktoré nesúvisia s podnikateľskou činnosťou, či platieb zdravotných poisťovní, ktoré súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.



Zjednotili sa tiež pravidlá pre výpočet dane z domácich a zahraničných platieb. Ak daňový subjekt vie preukázateľne identifikovať preúčtované náklady podľa jednotlivých transakcií, vzťahuje sa na tieto transakcie zdanenie sadzbou 0,4 % s použitím stropu 40 eur. Ak preúčtované náklady nevie identifikovať, zdaní sa celá suma nákladov bez uplatnenia maximálnej výšky dane.