Oslabenie dolára podporilo cenu zlata

Londýn 21. júla (TASR) - Cena zlata v pondelok vzrástla, k čomu prispelo oslabenie dolára. Investori momentálne sledujú vývoj situácie v medzinárodnom obchode, keďže na budúci týždeň by do platnosti mali vstúpiť zvýšené americké dovozné clá. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spotová cena zlata dosiahla do 10.00 h SELČ 3365,49 USD (2888,83 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to znamená rast o 0,5 %.



„Miernu podporu zlatu poskytlo oslabenie amerického dolára. S blížiacim sa 1. augustom sa trhy budú stále viac zameriavať na to, či sa obchodným partnerom USA podarí dosiahnuť s Washingtonom dohodu, alebo do platnosti vstúpia nové clá,“ povedal komoditný analytik z UBS Giovanni Staunovo. Dolárový index, ktorý vyjadruje hodnotu dolára ku košu šiestich hlavných svetových mien, klesol o 0,2 %.



Ešte výraznejším tempom než pri zlate vzrástli ceny ďalších drahých kovov. Cena striebra sa zvýšila o 0,6 % na 38,39 USD/unca, cena platiny o 1,8 % na 1447,30 USD a cena paládia o 1,5 % na 1259 USD za uncu.



(1 EUR = 1,165 USD)