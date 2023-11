P. Lane z Európskej centrálnej banky očakáva mäkké pristátie ekonomiky

Frankfurt nad Mohanom 2. novembra (TASR) - Hlavný ekonóm Európskej centrálnej banky (ECB) Philip Lane je presvedčený, že napriek pritvrdzovaniu na úverovom trhu existuje stále "dobrý dôvod" predpokladať, že ekonomika sa vyhne recesii. Informovala o tom agentúra Reuters.



Rast pôžičiek v eurozóne sa v septembri takmer zastavil. Dôvodom je dlhodobé a prudké sprísňovanie menovej politiky zo strany ECB s cieľom dostať infláciu pod kontrolu, ktoré však firmám a domácnostiam zvýšilo náklady na úvery.



Napriek tomu Lane uviedol, že je presvedčený, že ekonomika eurozóny sa môže vyhnúť úverovej kríze, keďže firmy sa na recesiu nepripravujú. "Aj naďalej sme pomerne optimistickí, že k tomu nedôjde," povedal Lane. "Rovnako, čo sa týka scenára počítajúceho s mäkkým pristátím ekonomiky, myslíme si, že existuje dobrý dôvod predpokladať takýto vývoj," dodal.



V súvislosti s očakávaniami trhov, že ECB by mohla na budúci rok začať so znižovaním úrokových sadzieb, Lane povedal, že "4-percentná sadzba nie je večná a ani bežná". Na porovnanie, holandský člen Rady guvernérov ECB Klaas Knot súčasnú úroveň úrokových sadzieb označil za "dobrú výšku, na ktorej by mohli zotrvať určitý čas". Lane však zároveň upozornil na vojnu na Blízkom východe a v tejto súvislosti riziko nového "energetického šoku".