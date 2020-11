Pandémia presunula významnú časť hráčov na internet

Bratislava 9. novembra (TASR) - Pandémia nového koronavírusu sa dotkla väčšiny obyvateľstva Slovenska a neobišla takmer žiadnu z oblastí spoločenského života. Ovplyvnila aj zmeny správania sa hráčov a fanúšikov lotérií a športových stávok. Národná lotériová spoločnosť Tipos zaznamenala, že v prvej vlne pandémie, ktorá bola v prvom a druhom kvartáli 2020, sa významná časť hráčov presunula z kamenných predajní na internet.



"Možnosti zábavy a hier na internete sú v súčasnosti naozaj široké. Digitalizácia totiž zasiahla aj túto sféru. Hráči sa vo významnej miere presunuli do online priestoru, čo spôsobila najmä pandémia. Keďže Tipos ponúka cez internet aj číselné lotérie a elektronické žreby, v online priestore nám počas prvej vlny pandémie príjmy rástli. Napríklad v prípade online číselných lotérií evidujeme až dvojnásobok hráčov oproti plánu," informovala hovorkyňa Tiposu Ivana Skokanová.



Významný nárast zaznamenal Tipos v eKasíne. "V tejto oblasti ide o 60-percentný nárast v počte hráčov na internetovom portáli spoločnosti oproti plánu. Nový koronavírus má veľký dosah najmä na športové stávky, tie utrpeli najviac. Veľa športových podujatí bolo totiž obmedzených. Obmedzenia týkajúce sa počtu ľudí na športových zápasoch výrazne ovplyvnili aj správanie sa fanúšikov. Aj tí teda prešli do online priestoru," vysvetlila Skokanová.



Nárast hráčov v online priestore je podľa Tiposu dôkazom toho, že ľudia sa ani v čase karantény nevzdali hier a zábavy. Podľa vyjadrení Skokanovej zamestnanci národnej lotériovej spoločnosti neustále pracujú na skvalitňovaní a zatraktívnení herného portálu eTIPOS.sk. "Naším cieľom je ponúknuť hráčom zábavu. Preto kladieme dôraz na to, aby naši hráči našli na našom portáli vždy nejaké inovácie, nové hry, bonusy či turnaje. Nezabúdame ani na bezpečnosť internetového hráčskeho prostredia. Tipos je držiteľom certifikátu Svetovej lotériovej asociácie WLA-SCS, podľa ktorého dodržiava štandard systému riadenia bezpečnosti," dodala Skokanová.