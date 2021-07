Pandémia zvýšila záujem Čechov o hotovosť

Ilustračné foto Foto: TASR/Štefan Puškáš

Praha 3. júla (TASR) - Pandémia prudko zvýšila záujem Čechov o hotovosť. Aj keď tvrdia, že stále viac inklinujú k bezhotovostnému plateniu, podľa štatistík Českej národnej banky (ČNB) sa počas pandémie rekordne zvýšil objem bankoviek a mincí medzi ľuďmi.V obdobiach krízy je to bežné. Lenže zatiaľ čo po finančnej kríze v roku 2008 tento efekt rýchlo odznel, v súčasnosti objemy hotovosti z vyšších úrovní neklesajú. Naopak, rast obeživa pokračuje, uviedol server iDNES.cz.Objem hotovosti v obehu vzrástol v Česku vlani oproti predchádzajúcemu roku o rekordných 66 miliárd na 712 miliárd Kč (27,81 miliardy eur). Bezprostredne po Vianociach, keď objem obeživa medzi ľuďmi klesá, sa aj v tohtoročných štatistikách prejavil nepatrný pokles, v posledných mesiacoch však každý mesiac pribúda v priemere 5 miliárd Kč v obehu. Ľudia majú v peňaženkách, pod matracom či v trezore o desiatky miliárd korún viac, než čo zodpovedá štandardnému "" vývoju.K tomu pritom dochádza v situácii, keď Česi vo zvýšenej miere nakupovali online a keď obchody (ktoré vláda nezatvorila) vyzývali na bezhotovostné platby. "" povedal gestor Komisie Českej bankovej asociácie (ČBA) pre platobný styk Tomáš Hládek.Dá sa však špekulovať aj o ďalších dôvodoch minuloročného a aktuálneho rastu hotovosti. Vo viacerých odvetviach, kde sa predtým "" chceli dodávatelia pre možné zhoršenie platobnej morálky rovno zaplatiť, a to radšej v hotovosti.Počas minulého roka sa výrazne zmenil aj postoj k hotovosti. Podľa najnovšieho prieskumu, ktorý uskutočňuje Ipsos pre ČBA, by až dve tretiny českého obyvateľstva vnímali prípadné zrušenie hotovosti ako obmedzenie slobody. V porovnaní s minulým rokom je to dvojnásobný počet respondentov. "" povedal špecialista agentúry Ipsos na finančný trh Michal Straka.Po covide vnímajú ľudia hodnotu slobody inak a existenciu hotovosti považujú za jej súčasť. "" povedal Straka.Navyše, medzi Čechmi sa prejavila aj určitá "" na všadeprítomný online svet. "" dodal Straka.(1 EUR = 25,606 CZK)