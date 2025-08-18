< sekcia Ekonomika
Platy šéfov veľkých britských firiem vzrástli na nový rekord
Autor TASR
Londýn 18. augusta (TASR) - Platy šéfov veľkých britských firiem kótovaných na burze vzrástli v minulom fiškálnom roku na nový rekord. Podpísal sa pod to fakt, že sa zvýšil počet spoločností z hlavného indexu londýnskej burzy FTSE 100, ktorých šéfovia zarobili ročne minimálne 10 miliónov libier (11,60 milióna eur). Informovala o tom agentúra DPA.
Mediánová mzda pre top manažérov britských spoločností, ktoré sú súčasťou FTSE 100, dosiahla vo fiškálnom roku 2024/2025 (od apríla do konca marca) 4,58 milióna libier. Podľa najnovšej správy inštitútu High Pay Centre to je o 6,8 % viac než v predchádzajúcom fiškálnom roku a najvyššia mediánová mzda v histórii meraní. Zároveň je to štvrtý rok po sebe, čo šéfovia najväčších britských firiem zaznamenali rekordné príjmy.
Okrem toho to znamená, že generálny riaditeľ firmy z indexu FTSE 100 dostáva ročne v priemere 122-násobok mediánového platu bežného Brita zamestnaného na plný pracovný úväzok, dodáva prieskum High Pay Centre. Za novým rekordom je najmä fakt, že sa zvýšil počet podnikov z FTSE 100, kde šéfovia zarobili ročne minimálne 10 miliónov libier. Zatiaľ čo vo fiškálnom roku 2023/2024 to bolo desať firiem, v roku 2024/2025 ich bolo 13.
K najlepšie plateným šéfom v Británii patrí Pascal Soriot, generálny riaditeľ farmaceutického gigantu AstraZeneca. Jeho plat za minulý fiškálny rok dosiahol 14,7 milióna libier. Príjmy Petra Dilnota, šéfa spoločnosti Melrose Industries pôsobiacej v leteckom priemysle, zasa dosiahli (spolu s odmenami) 45,5 milióna libier.
Priemerná mzda top manažérov vo firmách z FTSE 100 podľa High Pay Centre dosiala za minulý fiškálny rok 5,91 milióna libier. V porovnaní s predchádzajúcim fiškálnym rokom to znamená zvýšenie o 15,4 %. Aj táto mzda znamená rekord, pričom ten predchádzajúci zaznamenali manažéri v roku 2017/2018, keď ich priemerná mzda dosiahla 5,79 milióna libier.
(1 EUR = 0,8622 GBP)
