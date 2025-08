Po júlovom prepade sa libra postupne zotavuje

Londýn 4. augusta (TASR) - Po prepade v minulom mesiaci a posilnení v prvý augustový deň pokračovala britská libra v pondelok oproti doláru v miernom zotavovaní. K rastu na konci minulého týždňa jej dopomohli najmä slabšie údaje z USA o vývoji na pracovnom trhu za mesiac júl. Informovala o tom agentúra Reuters.



Kurz libry oproti doláru dosiahol krátko popoludní 1,3306 USD/GBP. Oproti záveru piatkového (1. 8.) obchodovania to znamená rast o 0,2 %. V piatok britská mena posilnila o 0,6 % po tom, ako za júl zaznamenala najprudšie oslabenie za takmer tri roky.



Za minulý mesiac klesol kurz libry oproti doláru o 3,8 %, čo predstavuje najvýraznejší pokles od septembra 2022. V tom období britskými trhmi otriasala kríza spôsobená plánmi rozsiahlych daňových úľav vtedajšej premiérky Liz Trussovej a kurz britskej libry zaznamenal pokles o 3,9 % na historické minimum. V júli tohto roka na vývoj meny zasa pôsobili najmä nepriaznivé ekonomické údaje a zhoršujúca sa fiškálna pozícia Británie.



V piatok však kurz libry posilnil po tom, ako z USA prišli informácie o slabšej tvorbe nových pracovných miest, než sa čakalo. V USA vzniklo v júli mimo poľnohospodárstva 73.000 pracovných miest, zatiaľ čo ekonómovia počítali s rastom o 105.000.



V pondelok posilnila libra aj oproti euru. Dosiahla 0,87 GBP/EUR, čo v porovnaní so záverom piatkového obchodovania predstavuje rast o 0,3 %. V minulom týždni klesol kurz libry na 0,8769 GBP/EUR. Bol to najslabší kurz britskej meny oproti euru od mája 2023.



Kamal Sharma, analytik z Bank of America, predpokladá, že libra sa ku koncu roka bude posilňovať. Očakáva totiž postupné zhoršovanie ekonomických údajov z eurozóny, čo podľa neho prinúti Európsku centrálnu banku pristúpiť k zníženiu úrokových sadzieb.



Naopak, analytik z Danske Bank Mohamad Al-Saraf je v súvislosti s kurzom libry pesimistickejší. Očakáva, že kurz britskej meny klesne do roka oproti euru na 0,89 GBP/EUR. „Myslíme si, že britská ekonomika vykazuje výraznejšie známky slabosti, najmä na trhu práce,“ uviedol Al-Saraf.



Najnovšie sa trhy sústreďujú na zasadnutie britskej centrálnej banky, kde sa rozhodne o ďalšom vývoji úrokových sadzieb. Zasadnutie sa uskutoční vo štvrtok 7. augusta, pričom pravdepodobnosť, že Bank of England zníži úrokové sadzby o štvrť percentuálneho bodu, stanovili analytici na 90 %.