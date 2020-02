Počet falzifikátov eurových bankoviek zostal vlani v 2. polroku nízky

Bratislava 6. februára (TASR) - V druhej polovici minulého roka bolo z obehu v rámci eurozóny stiahnutých 308.000 falošných eurových bankoviek. Viac než 70 % falzifikátov predstavovali bankovky v hodnote 20 eur a 50 eur. Vyplýva to z údajov zverejnených Európskou centrálnou bankou (ECB), o ktorých informovala Národná banka Slovenska (NBS).



Počet stiahnutých falošných eurových bankoviek v druhej polovici minulého roka bol vyšší o 22,7 % oproti prvému polroku 2019 a o 17,6 % oproti druhému polroku 2018. "Pravdepodobnosť prijatia falošnej bankovky je veľmi nízka. V porovnaní s počtom pravých bankoviek v obehu, ktorý od ich zavedenia neustále rastie, a to rýchlejšie než HDP, zostáva počet falzifikátov veľmi nízky. V pomere k jednému miliónu pravých bankoviek v obehu je počet ročne zadržaných falošných bankoviek veľmi nízky," konštatuje ECB. V obehu je približne 24 miliárd eurových bankoviek v celkovej hodnote takmer 1,3 bilióna eur.



Ku koncu vlaňajška boli aj naďalej najčastejšie falšovanými bankovky nominálnej hodnoty 20 eur a 50 eur. Spolu predstavovali viac než 70 % celkového počtu falzifikátov. "Väčšina falzifikátov (96,4 %) bola zadržaná v krajinách eurozóny. Zvyšok bol zadržaný v členských štátoch Európskej únie nepatriacich do eurozóny (3 %) a v iných častiach sveta (0,6 %)," vyčíslila ECB.



Štatistiky tiež ukázali, že z obehu bol stiahnutý vyšší počet falzifikátov nízkej kvality. "Vďaka veľmi zlej imitácii ochranných prvkov je všetky z nich možné ľahko rozpoznať. Používanie falošných bankoviek na platby je trestným činom, ktorý môže viesť k trestnému stíhaniu," upozorňuje ECB.



Pravosť bankoviek sa dá overiť jednoduchou kontrolou hmatom, pohľadom a naklonením. Ak sa občanovi dostane do rúk podozrivá bankovka, mal by si ju porovnať so zaručene pravou bankovkou. V prípade potvrdenia pochybností by sa mal, v závislosti od predpisov platných v danom štáte, obrátiť na políciu, na národnú centrálnu banku alebo na svoju banku.