Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 15. júl 2026Meniny má Henrich
< sekcia Ekonomika

Počet žiadostí o hypotekárne úvery v USA sa opäť oslabil

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok

Počet žiadostí o pôžičky na refinancovanie starších hypotekárnych úverov v USA klesol o 4 %.

Autor TASR
Washington 15. júla (TASR) - Počet žiadostí o hypotekárne úvery v USA sa v týždni do 10. júla zmenšil o 2,7 %, čím sa predĺžil pokles z predchádzajúceho týždňa. Ukázali to údaje, ktoré v stredu zverejnila americká Asociácia hypotekárnych bankárov (MBA). TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Zníženie počtu žiadostí o hypotekárne úvery je výsledkom rastu úrokov, keďže priemerná fixná sadzba z 30-ročnej pôžičky stúpla o sedem bázických bodov na 6,65 %, čiže najvyššiu úroveň za 11 mesiacov. Obavy z rastu cien energií totiž viedli k prudkému zvýšeniu výnosov z dlhodobých štátnych dlhopisov. Prispelo k tomu aj posilnenie očakávaní, že americký Federálny rezervný systém by mohol v neskoršej časti tohto roka zvýšiť svoje úrokové sadzby.

Počet žiadostí o pôžičky na refinancovanie starších hypotekárnych úverov v USA klesol o 4 %. Počet žiadostí o úvery na nákup domov sa zmenšil ešte výraznejšie, a to o 7 %.
.

Neprehliadnite

Program semifinále MS v stredu 15. júla

NEHODA DVOCH AUTOBUSOV: Zasahoval aj vrtuľník

Union zdravotná poisťovňa a Dôvera podpísali zmluvu o prevode akcií

VIDEO: TRAGICKÝ POŽIAR V CENTRE BRUSELU: Hlásia obete a nezvestných