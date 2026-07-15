< sekcia Ekonomika
Počet žiadostí o hypotekárne úvery v USA sa opäť oslabil
Počet žiadostí o pôžičky na refinancovanie starších hypotekárnych úverov v USA klesol o 4 %.
Autor TASR
Washington 15. júla (TASR) - Počet žiadostí o hypotekárne úvery v USA sa v týždni do 10. júla zmenšil o 2,7 %, čím sa predĺžil pokles z predchádzajúceho týždňa. Ukázali to údaje, ktoré v stredu zverejnila americká Asociácia hypotekárnych bankárov (MBA). TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Zníženie počtu žiadostí o hypotekárne úvery je výsledkom rastu úrokov, keďže priemerná fixná sadzba z 30-ročnej pôžičky stúpla o sedem bázických bodov na 6,65 %, čiže najvyššiu úroveň za 11 mesiacov. Obavy z rastu cien energií totiž viedli k prudkému zvýšeniu výnosov z dlhodobých štátnych dlhopisov. Prispelo k tomu aj posilnenie očakávaní, že americký Federálny rezervný systém by mohol v neskoršej časti tohto roka zvýšiť svoje úrokové sadzby.
Počet žiadostí o pôžičky na refinancovanie starších hypotekárnych úverov v USA klesol o 4 %. Počet žiadostí o úvery na nákup domov sa zmenšil ešte výraznejšie, a to o 7 %.
Zníženie počtu žiadostí o hypotekárne úvery je výsledkom rastu úrokov, keďže priemerná fixná sadzba z 30-ročnej pôžičky stúpla o sedem bázických bodov na 6,65 %, čiže najvyššiu úroveň za 11 mesiacov. Obavy z rastu cien energií totiž viedli k prudkému zvýšeniu výnosov z dlhodobých štátnych dlhopisov. Prispelo k tomu aj posilnenie očakávaní, že americký Federálny rezervný systém by mohol v neskoršej časti tohto roka zvýšiť svoje úrokové sadzby.
Počet žiadostí o pôžičky na refinancovanie starších hypotekárnych úverov v USA klesol o 4 %. Počet žiadostí o úvery na nákup domov sa zmenšil ešte výraznejšie, a to o 7 %.