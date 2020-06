Podľa Saxo Bank zdroje v rámci plánu obnovy EÚ nemusia stačiť

Bratislava 19. júna (TASR) – Európski lídri budú prvýkrát v Bruseli diskutovať o pláne obnovy Európskej únie, na ktorý má byť vyčlenených 750 miliárd eur. Podľa hlavného makro analytika Saxo Bank Christophera Dembika však táto suma nemusí byť dostatočná a druhým problémom môže byť aj načasovanie balíka.



Viacerí európski predstavitelia avizujú, že v piatok by nemala padnúť konečná dohoda lídrov, očakáva sa, že by sa tak malo stať až v júli. „Vzhľadom na doterajšie rozdiely medzi členskými štátmi je to určite veľmi optimistický scenár," hodnotí Dembik.



Peniaze z tohto balíčka však nemajú byť zadarmo. Krajiny budú musieť realizovať reformy. „Každá krajina si bude musieť pripraviť plán obnovy v rámci svojho národného programu reforiem, ktorý budú schvaľovať európske inštitúcie," priblížil Dembik.



Zároveň upozornil na to, že keď Európska komisia prvýkrát predstavila návrh programu „EÚ novej generácie", vyvolala tým vlnu prehnaného optimizmu. „Keď sa však bližšie pozrieme na podrobnosti, vyzerá to skôr ako premeškaná príležitosť, než ako skutočný krok vpred v európskej integrácii," myslí si Dembik.



Prvým problémovým bodom sa podľa neho javí celková navrhovaná suma. „Zostáva pod úrovňou, ktorú by si súčasná nepriaznivá hospodárska situácia vyžadovala. Hodnota balíka dosahuje len približne 0,9 percenta hrubého domáceho produktu únie ročne očakávaného v rokoch 2021 až 2024," vyčíslil Dembik.



Druhým problémom je zlé načasovanie. „Z dôvodu administratívnych procesov, najmä zdĺhavého postupu schvaľovania, sa dostanú peniaze do obehu veľmi neskoro. Očakáva sa, že v nasledujúcom 2,5 roku sa vynaloží menej ako štvrtina celkových grantov, pričom stimul v objeme podpory bude vrcholiť až v rokoch 2023 až 2024, čo je príliš neskoro," doplnil hlavný makro analytik Saxo Bank.



Európska komisia bude musieť stanoviť aj presné kritériá prideľovania peňazí. Doteraz iba uviedla, že bude k dispozícii všetkým členským štátom. Podpora sa však sústredí na štáty, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou. „Nie je jasné ani to, ako sa bude fond splácať. Keďže EÚ nemá daňovú suverenitu, nevieme, ako by mohla zvýšiť dane na pokrytie nákladov na fond," priblížil Dembik.



Odborníci Saxo Bank sú tiež presvedčení, že lídrom sa nemusí podariť uzavrieť rokovania v júli tohto roka. „Sme presvedčení, že júlový termín, ktorý navrhla nemecká kancelárka Angela Merkelová, je nereálny. V mnohých členských štátoch sa musí uskutočniť dlhý parlamentný proces schvaľovania fondu, ktorý celý proces pravdepodobne výrazne spomalí," dodal Dembik.