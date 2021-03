Poľská centrálna banka kľúčové úroky nezmenila

Varšava 3. marca (TASR) - Poľská centrálna banka v stredu podľa očakávania nezmenila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu a ponechala ju na historickom minime.



Menový výbor Národnej banky Poľska (NBP) na zasadaní v marci 2021 ponechal referenčnú sadzbu na rekordnom minime 0,10 %. Ekonómia takéto rozhodnutie očakávali, keďže susedná krajina zápasí s dôsledkami pandémie nového koronavírusu.



Ani lombardná sadzba NBP sa nezmenila a zostala na úrovni 0,50 %, depozitná sadzba na úrovni 0,00 % a nediskontná sadzba na úrovni 0,11 %.



Poľská centrálna banka vlani v období od 17. marca do 28. mája 2020 znížila referenčnú sadzbu trikrát, a to celkovo o 140 bázických bodov na súčasných 0,10 %.



Medzitým sa ročná miera inflácie v Poľsku januári zvýšila na 2,7 % z 2,4 % v predchádzajúcom mesiaci. To je tesne nad strednodobým inflačným cieľom centrálnej banky na úrovni 2,5 %.