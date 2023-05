Poľsko plánuje v roku 2024 zvýšiť minimálnu mzdu nad 4200 zlotých

Varšava 29. mája (TASR) - Tak ako v tomto roku aj v roku 2024 plánuje poľská vláda dvakrát zvýšiť minimálnu mzdu, ktorá by sa mala dostať nad 4200 zlotých (926,05 eura). Uviedla to cez víkend ministerka pre rodinu a sociálne veci Marlena Malagová, pričom poukázala na vysokú infláciu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



"Minimálna mzda sa vzhľadom na súčasnú infláciu zvýši v roku 2024 na viac než 4200 zlotých," povedala pre PAP Malagová. Zároveň dodala, že podobne ako v tomto roku, tak aj na budúci rok sa minimálna mzda bude zvyšovať dvakrát, od januára a od júla. Minimálnu mzdu poberajú v Poľsku zhruba tri milióny ľudí.



Tento rok sa minimálna mzda v Poľsku zvýšila od 1. januára na 3490 PLN z pôvodnej hodnoty 3010 PLN. Od júla sa potom zvýši na 3600 PLN.



Miera inflácie v Poľsku dosiahla v apríli 14,7 % oproti marcovej úrovni 16,1 %. Zaznamenala tak najnižšiu úroveň od mája minulého roka. Na druhej strane, jadrová inflácia sa naďalej drží v blízkosti štvrťstoročného maxima. V apríli zaznamenala 12,2 %, zatiaľ čo v marci to bolo 12,3 %, pričom táto hodnota bola najvyššia za viac než 24 rokov.



(1 EUR = 4,5354 PLN)