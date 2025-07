Powell signalizoval, že Fed ešte nie je pripravený na zníženie sadzieb

Washington, 30. júla 2025 (AFP) – Americká centrálna banka (Fed) počká na to, ako clá prezidenta Donalda Trumpa ovplyvnia ekonomiku, uviedol šéf Fedu Jerome Powell. Jeho komentáre po zasadnutí menového výboru schladili očakávania, že Fed by mohol znížiť sadzby už v septembri, čo malo negatívny vplyv na akcie. TASR o tom informuje na základe správ AFP a CNBC.



Menový výbor Fedu (FOMC) v stredu v súlade s očakávaniami piatykrát po sebe ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu v pásme 4,25 % až 4,50 %, kde sa nachádza od decembra.



"Našou povinnosťou je udržať dlhodobé inflačné očakávania pevne ukotvené a zabrániť tomu, aby jednorazový nárast cenovej hladiny viedol k pretrvávajúcemu inflačnému problému,“ uviedol Powell na tlačovej konferencii po skončení zasadnutia FOMC.



„Vyššie clá sa začínajú jasnejšie prejavovať na cenách niektorých tovarov, ale ešte nevieme, aký bude ich celkový vplyv na ekonomickú aktivitu a infláciu,“ uviedol Powell. Dodal, že podľa základného scenára by vplyv ciel mohol byť len krátkodobý. Zároveň však varoval, že clá môžu spôsobiť inflačné zmeny, ktoré budú trvalejšie.



Fed si podľa Powella môže dovoliť čakať so zmenou úrokových sadzieb na to, ako colná politika ovplyvní infláciu. „Zatiaľ sme v dobrej pozícii," uviedol Powell a dodal, že nastavenie menovej politiky je podľa neho primerané "na ochranu pred inflačnými rizikami.“