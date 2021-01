PPF chce ovládnuť Monetu a vytvoriť tretiu najväčšiu banku v ČR

Praha 24. januára (TASR) - Jedna z najväčších fúzií v českom bankovom sektore, ktorá sa pred dvoma rokmi zrušila, sa možno predsa len uskutoční. Skupina PPF najbohatšieho Čecha Petra Kellnera chce kúpiť podiel v banke Moneta a spojiť ju s niektorými svojimi finančnými firmami. Zlúčenie by vytvorilo tretiu najväčšiu bankovú skupinu v krajine a vážneho konkurenta pre najväčšie české banky, ktorými sú Česká sporiteľňa a ČSOB.



Moneta to oznámila na svojom webe, pričom o fúzii by mala rokovať na budúci týždeň. Kellnerova PPF navrhla zložitú transakciu, na ktorej konci by mohla banku ovládnuť. Súčasťou transakcie by bol priamy výkup akcií od tisícov súčasných investorov a tiež výmena niektorých novovydaných akcií Monety za všetky akcie Air Bank, ktorá patrí PPF. Do novovzniknutej skupiny by tiež patrila česká a slovenská časť splátkovej firmy Home Credit a úverová firma Benxy, predtým známa ako Zonky.



Z Monety, ktorá zatiaľ patrí na českom trhu medzi menšie banky, by sa stal druhý najväčší predajca spotrebiteľských úverov a dôležitý konkurent tradičných retailových bánk. Vznikla by tak skupina s dvoma miliónmi zákazníkov, treťou najväčšou sieťou pobočiek a s viac než tisícimi bankomatmi.



Moneta aj Air Bank sa potrebujú posilniť v čase, keď pandémia ukončila rast ekonomiky a bankám nastali horšie časy. Napríklad Moneta má svoj biznis historicky postavený na spotrebiteľských úveroch a hypotékach. Teraz sa budú musieť obe banky rovnako ako Home Credit vyrovnať s nárastom zlých úverov, pretože niektorí klienti nebudú schopní splácať svoje pôžičky.