Prebytok bežného účtu eurozóny v auguste klesol

Frankfurt nad Mohanom 18. októbra (TASR) - Prebytok bežného účtu eurozóny sa v auguste znížil na päťmesačné minimum. Oznámila to v piatok Európska centrálna banka (ECB). TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Podľa najnovších údajov ECB prebytok bežného účtu regiónu, ktorý zaviedol euro, po očistení od sezónnych vplyvov, v auguste 2024 klesol na 31 miliárd eur zo 41 miliárd eur v predchádzajúcom mesiaci. Dosiahol tak najnižšiu hodnotu od marca a prekvapil analytikov, ktorí očakávali, že sa zvýši na 42 miliárd eur.



Údaje ECB ďalej ukázali, že prebytok obchodu s tovarom sa v auguste znížil na 32 miliárd eur z júlových 37 miliárd eur, zatiaľ čo v prípade služieb vzrástol na 19 miliárd eur z 18 miliárd eur.



Primárne príjmy skĺzli do deficitu štyri miliardy eur z nulového zostatku mesiac predtým a zároveň sa prehĺbil deficit druhotných príjmov na 15 miliárd eur zo 14 miliárd eur.



Za 12 mesiacov do konca augusta 2024 sa prebytok bežného účtu zvýšil na 408 miliárd eur zo 138 miliárd eur v minulom roku. Prebytok predstavoval 2,8 % hrubého domáceho produktu (HDP) eurozóny.



Bežný účet platobnej bilancie eurozóny je najkomplexnejším ukazovateľom jej obchodnej aktivity, pretože pokrýva nielen obchod s tovarom a službami, ale aj investičné toky medzi menovou úniou a inými krajinami.