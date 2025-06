Prebytok bežného účtu eurozóny v apríli prudko klesol

Frankfurt nad Mohanom 18. júna (TASR) - Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny zaznamenal v apríli prudký pokles. Vývoj na bežnom účte ovplyvnili najmä obchod s tovarom a so službami, ktoré síce vykázali prebytok, v obidvoch prípadoch však prebytok klesol. Navyše, účet sekundárnych príjmov zotrval v deficite, ktorý sa ešte zvýšil. Informovala o tom agentúra DPA, ktorá zverejnila najnovšie údaje Európskej centrálnej banky (ECB).



Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny vykázal v apríli 20 miliárd eur. Na porovnanie, v marci prebytok dosiahol 51 miliárd eur.



Výrazne sa znížil prebytok v obchode s tovarom. Zatiaľ čo v marci dosiahol 44 miliárd eur, v apríli predstavoval 30 miliárd eur. Klesol aj prebytok v bilancii služieb, a to z 13 miliárd na 7 miliárd eur. Navyše sa zvýšil deficit na účte sekundárnych príjmov. Dosiahol 16 miliárd eur, čo je o tri miliardy eur viac než v predchádzajúcom mesiaci. Okrem toho účet primárnych príjmov zaznamenal podľa ECB deficit na úrovni jednej miliardy eur.



Za 12 mesiacov do konca apríla dosiahol prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny 419 miliárd eur, čo predstavuje 2,8 % hrubého domáceho produktu (HDP). Na porovnanie, v predchádzajúcom roku to bolo 339 miliárd eur alebo 2,3 % HDP.