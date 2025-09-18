< sekcia Ekonomika
Prebytok bežného účtu eurozóny sa v júli znížil
Podľa údajov ECB sa prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny v júli 2025 znížil na 35 miliárd eur z 39,3 miliardy eur v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 18. septembra (TASR) - Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny v júli klesol. Prispelo k tomu zníženie prebytku v obchode s tovarom aj v službách. Oznámila to vo štvrtok Európska centrálna banka (ECB). TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Prebytok obchodu s tovarom pritom klesol na 27,9 miliardy eur z 35,3 miliardy eur pred rokom a prebytok služieb sa znížil na 19,9 miliardy eur z 20,4 miliardy eur.
V júli sa zároveň prehĺbil deficit sekundárnych príjmov na 15,7 miliardy eur zo 14,3 miliardy eur.
Na druhej strane, v prípade účtu primárnych príjmov bol v júli zaznamenaný prebytok vo výške 2,9 miliardy eur v porovnaní s deficitom 2,1 miliardy eur v predchádzajúcom roku.
