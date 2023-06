Predstavitelia Európskej centrálnej banky sa stretávajú v Sintre

Sintra 26. júna (TASR) - Predstavitelia Európskej centrálnej banky (ECB), ktorí sa nevedia zhodnúť na tom, kedy ukončiť aktuálny cyklus zvyšovania úrokových sadzieb, dostali tento týždeň dôležitý čas na odstránenie akýchkoľvek rozdielov na svojom výročnom stretnutí. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Prezidentka Christine Lagardová a jej kolegovia si nie sú istí tým, koľko ešte musia urobiť, aby sa inflácia bezpečne vrátila späť na ich cieľovú úroveň 2 % po tom, ako sa náklady na pôžičky zvýšili o 400 bázických bodov, odkedy sa naposledy stretli v portugalskej Sintre.



Ďalšie zvýšenie úrokov ECB v júli je zaručené. Otázkou je, či je potom zaručená pauza na zhodnotenie vplyvu doterajšieho sprísňovania menovej politiky, alebo či je po letnej prestávke potrebné prijať ďalšie opatrenia na skrotenie vysokej inflácie v eurozóne.



"Dva kľúčové prvky diskusie sú časové oneskorenie vplyvu menovej politiky a skutočnosť, že jadrová inflácia zostáva veľmi vysoká," povedal Mohit Kumar, ekonóm zo spoločnosti Jefferies.



Predstavitelia ECB musia vziať do úvahy nedávne známky ekonomickej slabosti 20-člennej eurozóny, ktorá už skĺzla do miernej recesie.



Väčšina ekonómov očakávala, že júlové zvýšenie depozitnej sadzby ECB na 3,75 % bude posledné. Avšak po tom, ako boli projekcie strednodobého rastu cien tento mesiac revidované smerom nahor, viacerí začínajú predpovedať ďalší nárast úrokov v septembri.



Trhy sa tiež prikláňajú k tomuto scenáru, aj keď sa nezdá, že by investori uvažovali o ďalších krokoch v budúcnosti. To je vyhliadka, na ktorú upozornil iba šéf belgickej centrálnej banky Pierre Wunsch, ktorý sa obáva, že základná inflácia sa nemusí znížiť tak rýchlo, ako sa predpokladalo.



A podľa ekonómky DWS Ulriky Kastensovej, ďalšia silná turistická sezóna a rekordne nízka nezamestnanosť podporia rast cien.



"Nevidím veľký priestor na to, aby sa jadrová inflácia spomalila pod 5 %, ak sa pozriem na služby," povedala. "Vývoj na trhu práce a miezd momentálne prevyšuje ostatné argumenty."



Guvernér francúzskej centrálnej banky Francois Villeroy de Galhau trvá na tom, že ECB už väčšinu zo zvyšovania úrokov dokončila a že trvá približne dva roky, kým sa to prejaví v ekonomike. Hlavný ekonóm Philip Lane má podobný názor a varuje pred predčasnými rozhodnutiami v septembri.



O tejto a ďalších témach sa bude hovoriť v Sintre. Diskutovať sa bude aj o ekonomických prognózach. Najviac pozornosti sa však bude venovať tomu, kde sa môžu usadiť úrokové sadzby v eurozóne, pričom posledné fázy cyklu môžu byť najťažšie.