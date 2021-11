Čiernym piatkom štartuje predvianočná nákupná horúčka

Bratislava 13. novembra (TASR) - Predvianočná nákupná horúčka sa začína tzv. "Black Friday", inak povedané Čiernym piatkom. Ide o udalosť, ktorú svet prebral od USA a každý rok pripadá vždy na štvrtý piatok v novembri. Podľa investičného analytika spoločnosti Fingo Františka Burdu vznikol tento deň aj ako marketingový ťah, aby obchodníkom zvýšil obraty, keďže aktuálne obdobie je v predaji dosť hluché.



"Počas Čierneho piatku predajcovia a reťazce po celom svete spúšťajú obrovské zľavy, keď ľudia stoja v rade hodiny pred otvorením obchodov. Toto obdobie znamená pre obchodníkov často preklopenie sa z červených do čiernych čísel," uviedol Burda. Na Slovensku je "Black Friday" iný. Obchodníci ho začínajú promovať skoro, prakticky od začiatku novembra. V niektorých prípadoch nie sú zľavy také výrazné, ako by spotrebitelia očakávali.



"V tejto súvislosti je dobré upozorniť, že hoci pandémia Slovákov pribrzdila v míňaní, stále sa nájdu ľudia, ktorí sa zbytočne a prehnane zadlžujú. Preto by sme mali aj počas Čierneho piatku uvažovať s triezvou hlavou a nekupovať tovary len preto, že sú v zľave, hoci ich reálne vôbec nepotrebujeme. Zvlášť lákavé sú napríklad aj nákupy na splátky, ktoré spotrebitelia nepocítia v peňaženke hneď, ale uviažu si na krk pôžičku, ktorú budú následne splácať niekoľko mesiacov," pokračoval Burda.



Podľa neho veľa ľudí reaguje na zľavy a nakupujú impulzívne v domnienke, že takto ušetria. "Zvlášť ľuďom, ktorí nemajú vytvorenú finančnú rezervu, v súčasnosti odporúčam míňať len na najdôležitejšie a nevyhnutné výdavky. Až po doplnení rezervy môžu svoju spotrebu naplno rozbehnúť. Pandémia ešte stále nie je zažehnaná a aj pri hroziacom lockdowne môžu byť rozpočty mnohých rodín ešte ťažko skúšané," dodal Burda.