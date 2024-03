Prevádzky s hazardnými hrami od júla viditeľne zmenia svoj vzhľad

Bratislava, 5. marca (TASR) - Prevádzky s hazardnými hrami od júla tohto roku viditeľne zmenia svoj vzhľad. Uviedla to Henrieta Vartovník Borowiecka z kancelárie generálneho riaditeľa Úradu pre reguláciu hazardných hier.



Spresnila, že úrad pristupuje k prísnej kontrole reklamy a označovania herní a kasín po celom Slovensku. Dôvodom je zabezpečenie súladu vonkajšieho označovania prevádzok poskytujúcich hazardné hry so zákonom a eliminovanie akýchkoľvek foriem reklamy súvisiacich s danou prevádzkou v jej okolí do 200 metrov.



"Vzhľadom k tomu, že aktuálna prax a poznatky Úradu pre reguláciu hazardných hier preukázali, že prevádzkovatelia hazardných hier nedodržiavajú ustanovenia zákona o hazardných hrách vzťahujúce sa k reklame a k označovaniu herní a kasín, je nutné zo strany štátu zabezpečiť primeraný regulačný zásah," povedal generálny riaditeľ úradu Martin Bohoš.



Vartovník Borowiecka zdôraznila, že v novom metodickom usmernení úrad určuje pravidlá správania sa prevádzkovateľov hazardných hier tak, aby bol naplnený zmysel a účel zákona o hazardných hrách. Je nevyhnutné jasne a určito vymedziť, že všetky formy reklamy upozorňujúce na existenciu prevádzky a taktiež prvky a podnety nabádajúce na účasť na hazardnej hre vo vzdialenosti do 200 metrov bude Úrad pre reguláciu hazardných hier považovať za nezákonné.



V prípade umiestnenia herne alebo kasína v nákupnom centre alebo v hoteli sa uvedené podľa nej rovnako vzťahuje aj na všetky navigačné prvky (tabule, šípky, oznamy alebo akékoľvek iné symboly, texty, obrázky a podobne), ktoré majú návštevníkovi pomôcť nájsť a identifikovať herňu alebo kasíno. Zákaz reklamy sa vzťahuje na všetky vonkajšie časti herne alebo kasína a taktiež v okruhu 200 metrov od herne alebo kasína.



Vartovník Borowiecka dodala, že prevádzkovatelia hazardných hier sú povinní zosúladiť označovanie herní a kasín so zákonom a s novým metodickým usmernením najneskôr do 30. júna 2024. Výnimku tvoria herne a kasína, ktoré sa nachádzajú na území miest alebo obcí, v ktorých je už prijaté všeobecne záväzné nariadenie upravujúce zákaz umiestnenia herní a kasín na jej území a platnosť individuálnej licencie na ich prevádzkovanie končí najneskôr 30. septembra 2024.