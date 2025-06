Priame zahraničné investície vo svete pokračovali vlani v poklese

Ženeva 19. júna (TASR) - Priame zahraničné investície vo svete zaznamenali v roku 2024 pokles, druhý rok po sebe. Uviedla to vo štvrtok v najnovšej správe Konferencia Spojených národov pre obchod a rozvoj (UNCTAD). Zároveň dodala, že tento rok môže byť ešte horší, keďže súčasné napätie v medzinárodnom obchode výrazne ovplyvňuje náladu investorov. Informovala o tom agentúra Reuters.



Transakcie v oblasti priamych zahraničných investícií (PZI), ktoré nezahrnujú niektoré európske konduitné ekonomiky, klesli podľa UNCTAD v minulom roku o 11 %. To signalizuje výrazný pokles reálnej produktívnej investičnej činnosti.



UNCTAD uviedla, že geopolitické napätie a fragmentácia obchodu výrazne prispeli k poklesu investícií v roku 2024. Ich výsledkom bola neistota, ktorú šéfka UNCTAD Rebeca Grynspanová označila za „jed“ pre dôveru investorov. „Ešte viac sa obávame vývoja v roku 2025. Už teraz vnímame zastavovanie investícií,“ uviedla Grynspanová pre Reuters s tým, že rast negatívne ovplyvňujú dovozné clá. Dodala, že riadenie krátkodobých rizík je pre firmy momentálne dôležitejšie, než dlhodobé investície.



Výrazný pokles investícií v minulom roku zaznamenali priemyselne rozvinuté ekonomiky, a to najmä v Európe, kde pokles dosiahol 58 %. Na druhej strane, Severná Amerika vykázala rast o 23 % a krajiny juhovýchodnej Ázie o 10 %.