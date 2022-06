Priemerná mzda v Česku v 1. kvartáli reálne klesla o 3,6 %

Praha 7. júna (TASR) - Priemerná mzda v Českej republike vzrástla v 1. kvartáli medziročne o 7,2 % na 37.929 Kč (1534,66 eura). Reálne však v dôsledku vysokej inflácie zaznamenala medziročný pokles o 3,6 %. Uviedol to v utorok Český štatistický úrad (ČSÚ), ktorého údaje zverejnil server novinky.cz.



"Spotrebiteľské ceny sa v tomto období zvýšili o 11,2 %. Preto mzda reálne klesla, tentoraz o 3,6 %," uviedla Jitka Erhartová z ČSÚ. Ľudia pritom v priemere brali nominálne o 2633 Kč viac než pred rokom.



"Takto výrazne reálna priemerná mzda ešte v histórii ČR neklesla. Doteraz klesala iba v rokoch 1998 (o 1,4 %), 2012 (o 0,8 %), 2013 (o 1,5 %) a v pandemickom roku 2020 (o 0,1 %). Vo všetkých ostatných rokoch od roku 1993 reálna priemerná mzda rástla," poznamenal hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda.



V dôsledku vysokej inflácie rastie tlak na zamestnávateľov, aby zamestnancom zvýšili plat. To však podľa hlavného ekonóma BHS Štěpána Křečka nič nerieši. "Ak by odbory presadili rast príjmov zamestnancov o výšku inflácie, vyvolalo by to ďalší silný tlak na rast cien. To by následne viedlo k ďalším požiadavkám na rast príjmov zamestnancov a nič by sa nevyriešilo. Iba by sa začala roztáčať inflačná špirála," uviedol Křeček.



Priemerná mzda je zvyčajne skreslená a väčšina ľudí berie mesačne menej. Viac vypovedajúci je medián miezd. Ten v 1. štvrťroku dosiahol 31.923 Kč, čo medziročne znamená rast o 6,6 %.



Najvyššia priemerná mzda je v Prahe (48.498 Kč). Až takmer o 11.000 nižšia je v Stredočeskom kraji (37.582 Kč) a tretiu najvyššiu priemernú mzdu má Juhomoravský kraj s 37.171 Kč.



Najviac podľa štatistikov vzrástli mzdy v peňažníctve a poisťovníctve, a to o 15,9 %. Naopak, najnižší rast, iba o 1,9 %, vykázali oblasti verejnej správy a obrany.



(1 EUR = 24,715 CZK)