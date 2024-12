Priemerná mzda v Česku vzrástla v 3. kvartáli reálne o takmer 5 %

Praha 4. decembra (TASR) - Priemerná hrubá mzda v Česku pokračuje v raste. V 3. štvrťroku vzrástla medziročne o 7 %, po započítaní inflácie potom reálny rast predstavoval 4,6 %. V nominálnom vyjadrení dosiahla hrubá mzda 45.412 Kč (1802,35 eura), čo je takmer o 3000 Kč viac než za rovnaké obdobie minulého roka. Aj v medzikvartálnom porovnaní sa mzdy zvýšili, a to o takmer 2 %. Údaje, ktoré v stredu zverejnil Český štatistický úrad (ČSÚ), priniesol server novinky.cz.



Medián miezd sa dostal na 40.482 Kč. V medziročnom vyjadrení to znamená zvýšenie o 6,6 %.



Najviac si polepšili zamestnanci v oblasti nehnuteľností, kde mzdy vzrástli o 14,4 %. O viac než 10 % sa zvýšili mzdy aj zamestnancom v oblasti vedeckých a technických činností (10,1 %) a o takmer 10 % rástli mzdy v činnostiach súvisiacich s odpadovými vodami, odpadmi a so sanáciami. V tejto oblasti mzdy vzrástli o 9,3 %.



Naopak, najmenej sa mzdy zvyšujú pracovníkom vo verejnej správe a v obrane, v povinnom sociálnom zabezpečení a oblasti vzdelávania. Tu rast nepresiahol 4 %.



Z jednotlivých lokalít sú najvyššie mzdy v Prahe, kde sú oproti celoštátnemu priemeru vyššie takmer o 10.500 Kč. Najnižšie priemerné mzdy zasa poberajú ľudia v Karlovarskom kraji, a to 39.165 Kč.



Priemerná mzda rastie už tri kvartály po sebe. Ako povedal analytik spoločnosti Citfin Tomáš Volf, vzhľadom na to, že spotrebiteľské ceny vzrástli v 3. kvartáli iba o 2,3 %, došlo k slušnému rastu reálnych miezd. Zároveň dodal, že súčasný rast miezd doťahuje medzeru, ktorá vznikla v minulých rokoch v dôsledku vysokej inflácie. Najhorší bol v tomto smere 3. štvrťrok 2022, keď sa mzdy reálne prepadli o 11,6 %.



(1 EUR = 25,196 CZK)