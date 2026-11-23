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Priemerné mzdy v Poľsku zrýchlili rast nad 6 %
Štatistici oznámili, že v októbri sa priemerná hrubá mzda v poľských firmách zvýšila v medziročnom porovnaní o 6,1 % na 9405,19 zlotých (2109,59 eura).
Autor TASR
Varšava 23. novembra (TASR) - Priemerná mesačná mzda v poľskom firemnom sektore zrýchlila v októbri tempo rastu, druhý mesiac v rade, navyše, prekonala očakávania ekonómov. Výraznejší než predpokladaný rast zaznamenala v medziročnom aj medzimesačnom porovnaní. Informovali o tom agentúra PAP a portál tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje poľského štatistického úradu.
Štatistici oznámili, že v októbri sa priemerná hrubá mzda v poľských firmách zvýšila v medziročnom porovnaní o 6,1 % na 9405,19 zlotých (2109,59 eura). V predchádzajúcom mesiaci vzrástla o 5,9 %. Ekonómovia očakávali rast o 6 %.
Aj v medzimesačnom porovnaní rástla priemerná hrubá mzda výraznejším tempom, než sa očakávalo. Rast dosiahol 1,5 %, zatiaľ čo ekonómovia počítali s rastom o 1,4 %.
Štatistici okrem toho zverejnili údaje o vývoji zamestnanosti v poľských podnikoch. V októbri sa počet zamestnancov vo firmách znížil medziročne o 0,7 % po 0,8-percentnom poklese v predchádzajúcom mesiaci.
Za 10 mesiacov roka sa priemerná hrubá mesačná mzda v poľských firmách zvýšila oproti rovnakému obdobiu roka 2025 o 5,8 %. Čo sa týka počtu zamestnancov v podnikoch, za toto obdobie klesol o 0,9 %.
(1 EUR = 4,4583 PLN)
Štatistici oznámili, že v októbri sa priemerná hrubá mzda v poľských firmách zvýšila v medziročnom porovnaní o 6,1 % na 9405,19 zlotých (2109,59 eura). V predchádzajúcom mesiaci vzrástla o 5,9 %. Ekonómovia očakávali rast o 6 %.
Aj v medzimesačnom porovnaní rástla priemerná hrubá mzda výraznejším tempom, než sa očakávalo. Rast dosiahol 1,5 %, zatiaľ čo ekonómovia počítali s rastom o 1,4 %.
Štatistici okrem toho zverejnili údaje o vývoji zamestnanosti v poľských podnikoch. V októbri sa počet zamestnancov vo firmách znížil medziročne o 0,7 % po 0,8-percentnom poklese v predchádzajúcom mesiaci.
Za 10 mesiacov roka sa priemerná hrubá mesačná mzda v poľských firmách zvýšila oproti rovnakému obdobiu roka 2025 o 5,8 %. Čo sa týka počtu zamestnancov v podnikoch, za toto obdobie klesol o 0,9 %.
(1 EUR = 4,4583 PLN)