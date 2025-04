Príjmy popredných amerických bánk vysoko prekonali európskych rivalov

Frankfurt nad Mohanom 8. apríla (TASR) - Popredné americké banky zarobili v roku 2024 dvakrát viac ako ich európski rivali. Uviedla to v utorok poradenská spoločnosť EY. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Analýza nemeckej divízie EY odhalila, že desať najväčších amerických bánk zaznamenalo v roku 2024 nárast čistého zisku o 24 % na 180 miliárd eur, čo je len tesne pod rekordným ziskom 184 miliárd eur zaznamenaným v roku 2021.



Najúspešnejšou americkou bankou bola vlani JPMorgan Chase so ziskom 56,5 miliardy eur. Naproti tomu desať popredných európskych bánk vykázalo za rok 2024 pokles čistého zisku o 13 % na 85 miliárd eur, pričom najlepší výsledok mala španielska Banco Santander, a to zisk 12,6 miliardy eur.



Podľa analýzy EY k nárastu zisku bánk v USA prispel zvyšujúci sa počet prvotných verejných ponúk (IPO) akcií a viac prevzatí a fúzií.



Americké banky profitovali tiež z rastúcich úrokových výnosov a vyšších príjmov zo správy aktív. Ich ukazovateľ rentability vloženého kapitálu dosiahol 12,2 %, čo bolo výrazne viac ako 9 % v prípade európskych bánk.



Partner EY Ralf Eckert však v utorok zároveň upozornil, že vyhliadky veľkých bánk na oboch stranách Atlantiku sú neisté. Poukázal pritom na nestálu a napätú geopolitickú situáciu, v dôsledku ktorej očakáva náročný rok pre bankový sektor v Európe aj v USA.