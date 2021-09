Prudké kolísanie ceny bitcoinu sa upokojilo

New York 8. septembra (TASR) - Kolísanie ceny bitcoinu sa v stredu mierne upokojilo po divokom utorku (7. 9.).



V utorok Salvádor prijal bitcoin za svoje oficiálne platidlo a jeho cena sa dostala takmer na 4-mesačné maximum 52.956 USD (44.775,51 eura). Potom však najznámejšia a najväčšia kryptomena padla až o 18,6 %, neskôr zmazala časť strát a za utorok sa oslabila o 11,1 %, čo bol jej najprudší pád od 2. júna. V stredu neskoro popoludní okolo 17.30 h SELČ sa bitcoin podľa CoinMarketCap predával so stratou 1,65 % po 46.260,95 USD.



Podľa expertov dôvodom výrazného kolísania boli očakávania, ktoré vzbudilo to, že Salvádor sa stane prvou krajinou na svete, ktorá prijme bitcoin za svoje oficiálne platidlo podobne ako pred časom vstup krypto burzy Coinbase Global na Nasdaq. Investori neskôr bitcoin opäť predávali.



Salvádor predtým, než sa stal bitcoin v krajine oficiálnym platidlom, nakúpil 400 bitcoinov v celkovej cene takmer 21 miliónov USD. V utorok po jeho prudkom oslabení prikúpil ďalších 150 bitcoinov v hodnote okolo 7 miliónov USD, čo však jeho pád nezastavilo.



"To podčiarklo problémy pri snahe o ochranu hodnoty bitcoinu ako vlastnej meny," uviedla hlavná ekonómka spoločnosti Monex Securities Nana Otsukiová. "Zdalo sa, že nákup vôbec nebol účinný a jeho pád nezastavil."



Ďalšou negatívnou správou pre bitcoin bola v stredu hrozba americkej komisie pre cenné papiere a burzy SEC, ktorá varovala Coinbase pred uvedením nového produktu pre kryptoaktíva, ktorý by investorom umožnil získať úrok z ich držania. Coinbase potom spustenie nového produktu odložila minimálne do októbra a jej akcie sa oslabili o 3,5 %.



(1 EUR = 1,1827 USD)