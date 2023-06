Rakúska FPÖ žiada ústavou garantované právo na hotovosť

Viedeň 28. júna (TASR) - Predseda Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Herbert Kickl vyzval v stredu na vypísanie referenda o ústavnom zákone, ktorý bude garantovať právo vlastniť hotovosť a vykonávať platby v hotovosti. Opozičný politik v tejto súvislosti uviedol, že hlavnú hrozbu pre zachovanie hotovosti vidí v politike Európskej únie (EÚ). Strany vládnej koalície obvinil, že nemajú odvahu sa jasne vymedziť proti postupnému rušeniu hotovosti zo strany EÚ. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Kickl ďalej uviedol, že vládne strany ignorujú petíciu požadujúcu zaručenie práva na neobmedzené platby v hotovosti, ktorú podpísalo viac ako 530.000 Rakúšanov. Minister financií Magnus Brunner na to zareagoval, že "hotovosť musí byť zachovaná a aj bude zachovaná". "O jej zrušení sa vôbec nehovorí - ani v Európe, ani v Rakúsku," zdôraznil Brunner. To, či má byť právo na hotovosť súčasťou ústavy, je otázka, na ktorú by sa mali pozrieť ústavní experti, dodal.