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Rakúsko naďalej trvá na znížení viacročného rozpočtu EÚ
Očakáva sa, že Costa po konzultáciách s členskými štátmi predloží v sobotu (21. 11.) nový návrh, o ktorom budú následne budúci týždeň na mimoriadnom samite rokovať hlavy štátov a vlád EÚ.
Autor TASR
Brusel 19. novembra (TASR) - Rakúska vláda naďalej odmieta návrh viacročného rozpočtu EÚ. Postoj Rakúska je úplne jasný: celkový objem sa musí výrazne znížiť, vyhlásila vo štvrtok ministerka pre európske záležitosti Claudia Bauerová. Nové zdroje príjmov európskeho rozpočtu napríklad v podobe dodatočného zdanenia veľkých firiem, ktoré navrhuje predseda Európskej rady António Costa, nemôžu vyriešiť všetky problémy, dodala. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Očakáva sa, že Costa po konzultáciách s členskými štátmi predloží v sobotu (21. 11.) nový návrh, o ktorom budú následne budúci týždeň na mimoriadnom samite rokovať hlavy štátov a vlád EÚ. Cieľom je preklenúť súčasné hlboké rozdiely medzi čistými prispievateľmi, ako je Rakúsko, a skupinou krajín, ktoré považujú za prioritu financovanie poľnohospodárstva a regionálneho rozvoja.
Európska komisia pôvodne navrhla na obdobie rokov 2028 až 2034 rozpočet v celkovom objeme približne dvoch biliónov eur. Zníženie rozpočtu o zhruba 200 miliárd eur, ktoré v októbri navrhlo írske predsedníctvo EÚ, je podľa Rakúska nedostatočné.
„V Rakúsku musíme dôkladne zvažovať každé jedno euro verejných výdavkov a rovnakú mieru disciplíny očakávame aj od Bruselu,“ povedala Bauerová. Costa opakovane zdôraznil, že nové vlastné zdroje EÚ považuje za kľúč k dosiahnutiu kompromisu.
V posledných týždňoch vyvolal minister financií Markus Marterbauer v Rakúsku diskusiu, keď vyjadril podporu navrhovanému odvodu pre veľké podniky, tzv. CORE (Corporate Resource for Europe). Odvod, ktorý by sa podľa návrhu EK týkal firiem s čistým ročným obratom najmenej 100 miliónov eur, by mal priniesť do európskeho rozpočtu približne 6,8 miliardy eur ročne.
Bauerová poznamenala, že je „otvorená diskusii o nových vlastných zdrojoch“. Zároveň však zdôraznila, že Rakúsko naďalej odmieta dodatočnú záťaž pre zamestnávateľov a veľké podniky v EÚ.
Očakáva sa, že Costa po konzultáciách s členskými štátmi predloží v sobotu (21. 11.) nový návrh, o ktorom budú následne budúci týždeň na mimoriadnom samite rokovať hlavy štátov a vlád EÚ. Cieľom je preklenúť súčasné hlboké rozdiely medzi čistými prispievateľmi, ako je Rakúsko, a skupinou krajín, ktoré považujú za prioritu financovanie poľnohospodárstva a regionálneho rozvoja.
Európska komisia pôvodne navrhla na obdobie rokov 2028 až 2034 rozpočet v celkovom objeme približne dvoch biliónov eur. Zníženie rozpočtu o zhruba 200 miliárd eur, ktoré v októbri navrhlo írske predsedníctvo EÚ, je podľa Rakúska nedostatočné.
„V Rakúsku musíme dôkladne zvažovať každé jedno euro verejných výdavkov a rovnakú mieru disciplíny očakávame aj od Bruselu,“ povedala Bauerová. Costa opakovane zdôraznil, že nové vlastné zdroje EÚ považuje za kľúč k dosiahnutiu kompromisu.
V posledných týždňoch vyvolal minister financií Markus Marterbauer v Rakúsku diskusiu, keď vyjadril podporu navrhovanému odvodu pre veľké podniky, tzv. CORE (Corporate Resource for Europe). Odvod, ktorý by sa podľa návrhu EK týkal firiem s čistým ročným obratom najmenej 100 miliónov eur, by mal priniesť do európskeho rozpočtu približne 6,8 miliardy eur ročne.
Bauerová poznamenala, že je „otvorená diskusii o nových vlastných zdrojoch“. Zároveň však zdôraznila, že Rakúsko naďalej odmieta dodatočnú záťaž pre zamestnávateľov a veľké podniky v EÚ.