Rakúsky finančný trh je podľa orgánov dohľadu v dobrej kondícii

Viedeň 14. mája (TASR) - Rakúsky finančný trh je v dobrej kondícii a banky aj poisťovne majú dostatočné zdroje na plnenie svojich záväzkov. Oznámil to v utorok rakúsky Úrad pre dohľad nad finančnými trhmi (FMA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Podiel nesplácaných úverov síce v poslednom období vzhľadom na problémy v širšej ekonomike výrazne vzrástol, finančný sektor však zostáva odolný a stabilný, uviedol výkonný riaditeľ FMA Eduard Müller. Ukazovateľ základného kapitálu bánk sa v roku 2023 zvýšil na 17,09 % z úrovne 16,3 % v roku 2022, čo je viac ako dvojnásobok hodnoty, na ktorej sa pohyboval pred finančnou krízou z roku 2009.



Poisťovniam sa darilo aj v rokoch po pandémii koronavírusu, ktoré poznamenala vysoká inflácia a oslabenie ekonomiky. Poisťovne majú dostatok zdrojov, vďaka ktorým by dokázali zvládnuť aj prudké zhoršenie situácie, uviedol FMA.



Hospodárske otrasy sa však v poslednom čase premietli do zhoršenia kvality úverového portfólia bánk, pričom podiel nesplácaných úverov v sektore v uplynulom roku vzrástol na 2,2 % z úrovne 1,7 % v roku 2022. Ešte napätejšia je situácia v oblasti financovania komerčných nehnuteľností, kde sa miera zlyhaných úverov zvýšila na 3,3 % z úrovne 1,1 %. Hlavným dôvodom je podľa FMA prudký nárast prípadov platobnej neschopnosti podnikov v roku 2023.