Rast priemernej mzdy v Maďarsku sa v októbri mierne spomalil

Budapešť 7. januára (TASR) - Rast priemernej hrubej mzdy v Maďarsku sa vlani v októbri mierne spomalil. Ukázali to tento týždeň údaje maďarského ústredného štatistického úradu.



Konkrétne sa priemerný hrubý plat v susednej krajine v októbri 2019 medziročne zvýšil o 11,6 % po náraste o 11,8 % v septembri. V auguste však stúpol o niečo menej, a to o 11,5 %.



Priemerný hrubý zárobok v Maďarsku tak dosiahol v októbri 365.135 forintov (1107,61 eura), zatiaľ čo v septembri to bolo 360.709 HUF.



Aj medziročné tempo rastu čistých príjmov sa v sledovanom období spomalilo na 11,6 % z 11,8 % v predchádzajúcom mesiaci. Čistá mzda stúpla v októbri na 242.815 HUF z 239.872 HUF v septembri.



(1 HUF = 329,66 HUF)