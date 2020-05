Peking umožnil ratingovej agentúre Fitch Ratings vstup na čínsky trh

Peking 14. mája (TASR) - Ratingová agentúra Fitch Ratings môže vstúpiť na čínsky trh. Peking to umožnil v rámci čiastočnej obchodnej dohody s USA.



Čínska centrálna banka (People's Bank of China, PBOC) vo štvrtok uviedla, že čínska dcéra americkej agentúry Fitch Bohua bude môcť udeľovať ratingy na čínskom medzibankovom dlhopisovom trhu. To je ďalší krok k otvoreniu tohto odvetvia.



Fitch Ratings je druhou zahraničnou ratingovou agentúrou, ktorá môže pôsobiť na čínskom trhu. Vlani povolenie získala S&P Global.



"Vstup agentúry Fitch na trh úverových ratingov je ďalším proaktívnym krokom, ktorý urobila Čína, aby viac otvorila svoj finančný sektor vonkajšiemu svetu," uviedla PBOC. Centrálna banka takisto upozornila, že je to "tiež konkrétna implantácia prvej fázy ekonomickej a obchodnej dohody medzi USA a Čínou".



"V ďalšom kroku bude PBOC viesť ratingové agentúry, aby hrali väčšiu úlohu pri prevencii a znižovaní finančných rizík, rovnako ako zlepšovaní prostredia pre malé a stredné firmy," dodala PBOC.



Americká spoločnosť uviedla, že Fitch Bohua je "separátnou a nezávislou firmou" plne vlastnenou Fitch Ratings.



"Veríme, že účastníci trhu ocenia naše nezávislé analýzy, transparentné metodológie a prísne ratingové procesy, ktoré sú v súlade s najlepšou medzinárodnou praxou," uviedol šéf Fitch Bohua Danny Chen.