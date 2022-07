Ratingová agentúra Fitch zhoršila rating Turecka

New York/Ankara 9. júla (TASR) - Ratingová agentúra Fitch zhoršila úverový rating Turecka o jeden stupeň, čím ho stlačila hlbšie do špekulatívneho pásma. Ako dôvod uviedla najmä zrýchľujúcu sa infláciu. Obavy však vyjadrila aj v súvislosti s vývojom ekonomiky, od rastúceho deficitu bežného účtu platobnej bilancie až po intervencionistickú politiku vlády. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Fitch oznámila, že úverový rating Turecka znižuje z úrovne B+ na B. Zároveň stanovila negatívny výhľad, čo znamená, že Turecku hrozí v dohľadnom čase ďalšie zníženie ratingu. Agentúra očakáva, že vysoká inflácia a slabý kurz meny budú naďalej tlačiť na spotrebu.



Inflácia v Turecku zrýchlila v júni medziročne na 78,62 %, čo predstavuje 24-ročné maximum. Okrem pokračujúceho poklesu kurzu meny spotrebiteľské ceny v krajine, ktorá veľký objem tovarov dováža, tlačí nahor aj vojna na Ukrajine.



Fitch očakáva, že inflácia v Turecku dosiahne tento rok 71,4 %. To je najvyššia úroveň spomedzi krajín, ktorým agentúra udeľuje ratingy. Na rok 2023 počíta s jej spomalením, avšak iba na 57 %.