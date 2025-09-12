< sekcia Ekonomika
Financie: Riaditeľ Európskeho orgánu pre bankovníctvo v januári končí
Campa je predsedom EBA od marca 2019. Minulý rok bolo jeho funkčné obdobie predĺžené o ďalších päť rokov do mája 2029.
Autor TASR
Paríž 12. septembra (TASR) - Riaditeľ Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) José Manuel Campa oznámil, že rezignuje na svoju funkciu. Uviedla to v piatok jeho hovorkyňa. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Spresnila, že Campa zo svojej funkcie odíde koncom januára 2026 na zasadnutí dozornej rady.
Hovorkyňa dodala, že EBA podnikne všetky potrebné kroky na zabezpečenie hladkého prechodu, kým nebude vymenovaný nový predseda.
EBA bol založený v roku 2011 a pôvodne sídlil v Londýne, no neskôr sa presťahoval do Paríža. Zabezpečuje reguláciu a dohľad v bankovom sektore Európskej únie (EÚ) s cieľom zachovať finančnú stabilitu, integritu a riadne fungovanie trhu. EBA vydáva usmernenia, návrhy technických predpisov a prispieva k harmonizácii právnych aktov EÚ.
