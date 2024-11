Riziková prirážka na francúzske dlhopisy vzrástla na 12-ročné maximum

Paríž 27. novembra (TASR) - Riziková prirážka na francúzske 10-ročné dlhopisy oproti nemeckým dlhopisom vzrástla v stredu na najvyššiu úroveň za posledných 12 rokov. Dôvodom sú obavy investorov o vývoj francúzskych verejných financií, čiastočne však aj fakt, že výnosy nemeckých dlhopisov mierne klesli. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Riziková prirážka na francúzske 10-ročné dlhopisy oproti nemeckým referenčným dlhopisom dosiahla v stredu 90 bázických bodov. To je najvyššia prirážka od krízy v eurozóne v roku 2012. Neskôr sa prirážka zmiernila pod 86 bázických bodov.



Šéfka francúzskej krajne pravicovej strany Národné združenie Marine Le Penová pohrozila, že stiahne podporu koaličnej vlády v prípade hlasovania o vyslovení dôvery. Le Penová totiž minulý týždeň vyhlásila, že jej strana je proti zvyšovaniu daňového zaťaženia domácností, podnikateľov či dôchodcov v návrhu rozpočtu na budúci rok, na jej požiadavky však premiér Michel Barnier nepristúpil. Barnier následne v rozhovore pre francúzsku stanicu TF1 varoval, že ak vláda padne, môže to viesť k "vážnym turbulenciám na finančných trhoch".



Znepokojenie v súvislosti so schvaľovaním rozpočtu na budúci rok vyjadrili aj analytici z banky UniCredit. "Politický vývoj vo Francúzsku investorov naďalej znepokojuje, a to najmä pre problémy vlády presadiť budúcoročný rozpočet," uviedli.