Rozpočtový deficit Česka vzrástol na historické maximum

Praha 2. júla (TASR) - Deficit štátneho rozpočtu Českej republiky vzrástol ku koncu júna na 195,2 miliardy Kč (7,32 miliardy eur), zatiaľ čo v závere mája predstavoval 157,4 miliardy Kč. Uviedlo to tento týždeň české ministerstvo financií. Je to najhorší výsledok v závere júna od vzniku Českej republiky. Na porovnanie, v minulom roku predstavoval deficit ku koncu 1. polroka iba 20,7 miliardy Kč.



Ako uviedol server novinky.cz, výdavky na sociálne dávky dosiahli za prvých šesť mesiacov tohto roka 339,36 miliardy Kč, čo medziročne znamená rast o 39,8 miliardy Kč. Najvýraznejšie sa pod to podpísali dôchodky s rastom o 13,9 miliardy na 234,7 miliardy Kč. Inkaso dane z pridanej hodnoty sa znížilo o 8,2 miliardy Kč (6,1 %) na 127,26 miliardy Kč.



Na priame opatrenia na podporu ekonomiky v súvislosti s epidémiou nového koronavírusu pripadlo podľa údajov ministerstva 83,2 miliardy Kč. V rámci úverov a štátnych záruk na úvery bolo podľa údajov Českomoravskej rozvojovej banky uvoľnených 25,1 miliardy Kč.



Snemovňa najskôr schválila v súvislosti s ekonomickými dôsledkami pandémie nového koronavírusu zvýšenie tohtoročného schodku na 300 miliárd Kč. Neskôr poslala to tretieho čítania ešte ďalšie zvýšenie plánovaného deficitu na 500 miliárd Kč. Rozpočet pôvodne počítal so schodkom 40 miliárd Kč.



(1 EUR = 26,670 CZK)