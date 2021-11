Rozpočtový deficit USA sa v októbri znížil o vyše 40 %

Washington 11. novembra (TASR) - Rozpočtový deficit USA klesol v októbri medziročne o viac než 40 %. Prispelo k tomu zotavovanie ekonomiky, v dôsledku ktorého sa zvýšili príjmy štátu od firiem aj obyvateľov. Výsledok bol lepší aj v porovnaní s odhadmi ekonómov.



Ako informovalo americké ministerstvo financií, rozpočtový schodok dosiahol v októbri 165 miliárd USD (142,76 miliardy eur). To je o 42 % menej než v októbri minulého roka. Schodok bol zároveň zhruba o 14 miliárd USD nižší, než predpokladali analytici oslovení agentúrou Reuters.



Príjmy štátneho rozpočtu za október, čo je prvý mesiac fiškálneho roka v USA, dosiahli 284 miliárd USD. V medziročnom porovnaní to znamená rast o 19 % a zároveň rekordnú hodnotu za mesiac október.



Výrazne sa zvýšili najmä príjmy z firemných daní. Tie dosiahli 21 miliárd USD, čo medziročne predstavuje rast o 39 %. Príjmy z daní jednotlivcov vzrástli o 18 % na 214 miliárd USD.



Na druhej strane klesli výdavky. Tie v októbri dosiahli 449 miliárd USD, čo v porovnaní s októbrom minulého roka znamená pokles o 14 %. Najviac sa pod to podpísalo zníženie výdavkov na zdravotnú starostlivosť, a to o 44 %. Okrem toho výdavky priaznivo ovplyvnilo ukončenie programu na podporu zamestnanosti, ktorý americká vláda zaviedla po nástupe pandémie nového koronavírusu.



(1 EUR = 1,1558 USD)