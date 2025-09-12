Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rozpočtový deficit USA klesol v auguste o takmer desatinu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ministerstvo uviedlo, že rozpočtový schodok USA dosiahol v auguste 345 miliárd USD (295,25 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 9 %.

Autor TASR
Washington 12. septembra (TASR) - Spojené štáty zaznamenali minulý mesiac medziročný pokles rozpočtového schodku o takmer desatinu, pod čo sa podpísali takmer výhradne vysoké dovozné clá uvalené americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Tie priniesli do amerického rozpočtu rekordných takmer 30 miliárd USD. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje amerického ministerstva financií.

K výraznému poklesu schodku prispeli hlavnou mierou Trumpove dovozné clá, ktoré zvýšili čisté colné príjmy na rekordných 29,5 miliardy USD. To je výrazný rast v porovnaní s colnými príjmami za august 2024, keď dosiahli zhruba 7 miliárd USD.

Celkové príjmy do rozpočtu vzrástli v auguste o 38 miliárd na 344 miliárd USD. Vzrástli aj výdavky, avšak iba o dve miliardy na 689 miliárd USD. Napriek tomu to na daný mesiac znamená rekord, a to v obidvoch prípadoch.

Na druhej strane, aj keď sa rozpočtová situácia v minulom mesiaci výrazne zlepšila, od začiatku súčasného rozpočtového roka (október 2024 - september 2025) dosiahol rozpočtový deficit 1,973 bilióna USD. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho rozpočtového roka to znamená rast o 4 %.

(1 EUR = 1,1685 USD)
