Ruská centrálna banka kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenila

Moskva 25. apríla (TASR) - Ruská centrálna banka v piatok podľa očakávania ponechala svoju kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú na rekordnom maxime 21 % v rámci boja s infláciou. TASR o tom informuje na základe správ AFP a RTTNews.



Medziročná miera inflácie v Rusku dosiahla v marci 10,3 %. Priemerná inflácia za celý 1. štvrťrok bola na úrovni 8,3 %. Banka preto v piatok zopakovala, že bude udržiavať menové podmienky prísne, aby sa inflácia vrátila k jej cieľu 4 % v roku 2026. V roku 2025 by sa podľa nej mohla pohybovať v pásme 7 až 8 %. „Ruská banka bude udržiavať menové podmienky tak prísne, ako to bude potrebné na návrat inflácie k cieľu v roku 2026,“ uvádza sa vo vyhlásení.



Centrálna banka tiež varovala, že ďalšie spomalenie globálneho ekonomického rastu a pokles cien ropy, najmä v prostredí rastúceho napätia v obchode, by mohli zvýšiť inflačný tlak prostredníctvom dynamiky výmenného kurzu rubľa. Banka zároveň ponechala svoju prognózu hospodárskeho rastu v roku 2025 nezmenenú v rozmedzí 1 % - 2 %



Úrokové sadzby z pôžičiek tvrdo zasiahli firmy, pričom niektorí z popredných korporátnych lídrov vyvíjali tlak na centrálnu banku, aby znížila svoje sadzby. Ruská centrálna banka v piatok vo vyhlásení priznala, že úverová aktivita bola „utlmená“, ale inflácia, ktorá sa v marci pohybovala nad 10 %, je stále príliš vysoká.