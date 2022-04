Financie: Ruská centrálna banka znížila kľúčovú úrokovú sadzbu na 14 %

Moskva 29. apríla (TASR) - Ruská centrálna banka znížila v piatok kľúčovú úrokovú sadzbu o tri percentuálne body, rovnako ako na predchádzajúcom zasadnutí. Navyše, ako uviedla, v tomto trende by mohla pokračovať aj na ďalších zasadnutiach. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ruská národná banka oznámila, že hlavnú úrokovú sadzbu znížila na 14 % z predchádzajúcich 17 %, na ktoré ju zredukovala začiatkom apríla. Prvá redukcia pritom prišla zhruba päť týždňov po tom, ako banka v reakcii na prepad kurzu rubľa po útoku Ruska na Ukrajinu zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu z 8,5 až na 20 %.



Najnovší rozsah zníženia kľúčovej úrokovej sadzby je zároveň väčší, než očakávali analytici oslovení začiatkom týždňa agentúrou Reuters. Tí počítali s redukciou kľúčového úroku o 200 bázických bodov na 15 %.



Banka zároveň nevylúčila ďalšie zníženie. "Ak sa situácia bude vyvíjať v súlade so základnou prognózou, centrálna banka vidí dostatok priestoru v roku 2022 na ďalšiu redukciu hlavnej úrokovej sadzby," uviedla banka v oficiálnom vyhlásení. Analytici v najnovšom odhade z piatka pre Reuters uviedli, že do konca roka by banka mohla kľúčovú úrokovú sadzbu znížiť na 10,5 %.



Na ruskú ekonomiku totiž tlačia rozsiahle sankcie západných štátov za inváziu na Ukrajinu. Podľa odhadov ministerstva hospodárstva by ruská ekonomika mohla tento rok klesnúť o 8,8 % a v prípade zhoršenia situácie až o 12,4 %.