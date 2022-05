Rusko bude splácať zahraničný dlh v rubľoch, uviedol rezort financií

Moskva 25. mája (TASR) - Rusko začne platiť svoj zahraničný dlh v rubľoch po tom, ako Spojené štáty ukončili výnimku, ktorá Moskve umožňovala uskutočňovať platby v dolároch. Oznámilo to v stredu ruské ministerstvo financií (MF). TASR správu prevzala z agentúr AFP a Bloomberg.



"S poznamenaním, že odmietnutie predĺžiť túto licenciu znemožňuje pokračovať v splácaní zahraničného dlhu vlády v amerických dolároch, platby sa budú vykonávať v ruskej mene," uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.



"Súčasná situácia nemá nič spoločné s rokom 1998, keď Rusko nemalo dostatok financií na zaplatenie svojich dlhov," uviedol minister financií Anton Siluanov s odkazom na rok, keď Rusko neuhradilo svoje záväzky v hodnote približne 40 miliárd USD (37,31 miliardy eur).



Oznámenie z Moskvy prišlo deň po tom, ako USA potvrdili ukončenie výnimky, čo spôsobí ďalšie problémy Rusku, ktoré sa snaží získať prostriedky pre investorov a vyhnúť sa vyhláseniu platobnej neschopnosti.



Rusko čelí "umelej situácii vytvorenej nepriateľským národom," povedal Siluanov. "Máme peniaze a ochotu zaplatiť," dodal.



Platby v rubľoch sa uskutočnia na účty typu C zahraničných investorov, ku ktorým budú mať prístup po podaní žiadosti v ruskom národnom zúčtovacom depozitári, spresnilo ministerstvo.



Rusko tlačia bližšie k potenciálnemu bankrotu sankcie a reštrikcie Západu za jeho inváziu na Ukrajinu. Americké banky a jednotlivci majú zákaz prijímať platby za dlhopisy od ruskej vlády od polnoci z utorka (24. 5.) na stredu newyorského času.



Rusko má v piatok (27. 5.) uhradiť splátky z dlhopisov vo výške približne 100 miliónov USD. Vzhľadom na to, že očakávalo ukončenie výnimky, začalo už minulý týždeň prevádzať peniaze, aby malo časový náskok a predbehlo obmedzenia. Uviedlo pritom, že po zaslaní finančných prostriedkov vyplácajúcemu zástupcovi považuje záväzky z dlhu za splnené.



Presnejšie, ruské ministerstvo financií 20. mája oznámilo, že poslalo peniaze ruskému zúčtovaciemu depozitáru, aj keď nemalo jasno v tom, či depozitár bude schopný nasmerovať tieto prostriedky sám k zahraničným držiteľom ruských eurobondov.



Ak sa peniaze nedostanú k držiteľom medzinárodných dlhopisov včas, hrozí Rusku platobná neschopnosť.



(1 EUR = 1,072 USD)