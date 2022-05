Rusko predčasne poslalo platby za dva dlhopisy, aby sa vyhlo defaultu

Londýn/Moskva 20. mája (TASR) - Rusko v piatok iniciovalo platbu za dva zo svojich externých dlhopisov v snahe odvrátiť hrozbu platobnej neschopnosti. Na budúci týždeň mu totiž vyprší kľúčová licencia v USA, ktorá umožňuje takéto prevody. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Ruské ministerstvo financií uviedlo, že poslalo zúčtovaciemu depozitáru peniaze na vyplatenie kupónu v hodnote 71,25 milióna USD (67,36 milióna eur) za eurobondy denominované v dolároch so splatnosťou v roku 2026 a 26,5 milióna eur za dlhopis splatný v roku 2036.



Rusko čelí riziku platobnej neschopnosti, odkedy naň západné štáty uvalili rozsiahle sankcie za inváziu na Ukrajinu 24. februára. Moskva je v dôsledku toho takmer úplne odrezaná od globálnej finančnej štruktúry.



Oba kupóny mali byť splatené 27. mája, ale Rusko potrebuje špeciálnu licenciu ministerstva financií USA, aby mohlo previesť peniaze držiteľom medzinárodných dlhopisov. V opačnom prípade mu hrozí štátny bankrot. Platnosť licencie vyprší 25. mája.



Americká ministerka financií Janet Yellenová pritom tento týždeň uviedla, že Spojené štáty s najväčšou pravdepodobnosťou nepredĺžia výnimku, ktorá umožňuje Moskve uhrádzať splátky štátnych dlhopisov americkým investorom.



Ruské ministerstva financií v piatok síce oznámilo, že poslalo národnému zúčtovaciemu depozitáru finančné prostriedky na splátky z dlhu, nie je však jasné, či depozitár bude schopný nasmerovať tieto prostriedky sám k zahraničným držiteľom ruských eurobondov.



Americká banka JPMorgan, ktorá predtým pôsobila ako korešpondenčná banka pri takýchto platbách, zatiaľ neodpovedala na žiadosti o komentár.



Ruský minister financií Anton Siluanov v stredu (18. 5.) povedal, že Moskva bude splácať svoje záväzky voči zahraničnému dlhu v rubľoch, ak jej Spojené štáty zablokujú iné možnosti. A nebude to považovať za platobnú neschopnosť, keďže má prostriedky na zaplatenie.



Napriek množstvu prekážok sa Rusku od invázie na Ukrajinu podarilo zaplatiť úroky zo siedmich dlhopisov pred vypršaním posledného termínu.



Rusko má v obehu dlhopisy v hodnote zhruba 40 miliárd USD, z ktorých približne polovicu vlastnia zahraniční investori. Do konca roka má uhradiť splátky v zahraničnej mene za menej ako 2 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0577 USD)