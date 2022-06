Financie: Rusko splatilo dolárový dlh v rubľoch

Moskva 23. júna (TASR) - Ruské ministerstvo financií vo štvrtok informovalo, že uhradilo v rubľoch dve úrokové platby z dlhopisov denominovaných v dolároch. A tvrdí, že odoslaním kupónových platieb vo výške 12,51 miliardy rubľov (234,5 milióna USD; 222,89 milióna eur) do Národného zúčtovacieho depozitára (NSD) si splnilo svoje záväzky "v plnom rozsahu". TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Ministerstvo spresnilo, že platby sa týkali eurobondov splatných v rokoch 2027 a 2047.



"Povinnosti pri obsluhe štátnych cenných papierov Ruskej federácie tak ministerstvo financií splnilo v plnom rozsahu," uvádza sa vo vyhlásení ministerstva.



Podľa ministra financií Antona Siluanova fakt, že platby sa neuskutočnili v mene, v ktorej boli dlhopisy denominované, neznamená, že Rusko nesplatilo svoj zahraničný dlh.



Ruský prezident Vladimir Putin podpísal v stredu (22. 6.) dekrét o zavedení dočasného platobného systému, keďže sankcie Západu proti Moskve za vojnu na Ukrajine sťažili Rusku splácanie zahraničného dlhu.



Podľa nového systému ministerstvo prevedie rubľový ekvivalent hodnoty kupónu do Národného zúčtovacieho depozitára, ktorý vyplatí veriteľov v rubľoch podľa sadzby ruskej centrálnej banky, "aby sa zabezpečila maximálna ekvivalencia platieb".



Ak majú veritelia sídlo v Rusku, depozitár im prevedie prostriedky priamo a obíde tak zahraničných sprostredkovateľov. V prípade veriteľov so sídlom v zahraničí, sa prostriedky prevedú na špeciálne rubľové účty na základe mechanizmu podobného tomu, ktorý sa používa pri platbách za plyn.



Zahraniční investori si tak budú musieť otvoriť rubľový účet, aby dostali tieto prostriedky, dodalo ministerstvo.



"Povolenie na prevod prijatých rubľov alebo získanej cudzej meny do zahraničia bude udelené v náležitom čase," uviedlo ministerstvo



Na otázku, či nová schéma umožňuje Rusku tvrdiť, že nedošlo k žiadnemu zlyhaniu, Siluanov odpovedal: "Každý si aj tak povie, čo chce."



Rusko koncom mája oznámilo, že svoj zahraničný dlh začne splácať v rubľoch po tom, čo Washington ukončil výnimku, ktorá umožňovala Moskve uskutočňovať platby v dolároch.



Začiatkom júna prvýkrát skupina investorov uviedla, že Rusko nezaplatilo 1,9 milióna USD naakumulovaného úroku zo štátneho dlhopisu splatného 4. apríla.



Krajina naposledy nesplatila dlh v cudzej mene v roku 1918, keď vodca boľševickej revolúcie Vladimir Lenin odmietol uznať záväzky režimu zvrhnutého cára.



(1 EUR = 1,0521 USD)