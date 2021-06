Ruský štátny investičný fond sa zbaví dolárových aktív

Moskva 3. júna (TASR) - Ruský štátny investičný fond sa zbaví všetkých dolárových aktív. Zvýši tak podiel aktív v eurách, čínskych jüanoch a v zlate. Uviedol to vo štvrtok ruský minister financií Anton Siluanov s tým, že k zmene by malo dôjsť do mesiaca.



Od anexie polostrova Krym v roku 2014 a následného zavedenia sankcií západných štátov voči Moskve Rusko neustále znižovalo podiel svojich dolárových aktív a usilovalo sa o čiastočné odpojenie od západného finančného systému. Najnovšie sa rozhodlo pre celkový odklon od aktív v dolároch vo svojom Fonde národného bohatstva, čo potvrdil Siluanov na konajúcom sa Medzinárodnom ekonomickom fóre v Petrohrade. Celková hodnota fondu dosiahla k 1. máju 152,55 miliardy eur.



Po zrealizovaní plánovaných krokov bude 40 % aktív ruského Fondu národného bohatstva v eurách, 30 % v jüanoch a 20 % jeho aktív bude tvoriť zlato. Zvyšok budú podľa Siluanova tvoriť aktíva v britských librách a japonských jenoch, pričom ich podiel na celkových aktívach bude rovnaký, a to 5 %.



Rozhodnutie Moskvy je podľa Tima Asha zo spoločnosti Blue Asset Management jednoznačne politický krok, ktorý má vyslať signál pred schôdzkou prezidentov Ruska a USA Vladimira Putina a Joea Bidena. Schôdzka by sa mala konať v Ženeve 16. júna.