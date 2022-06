Sadzby hypotekárnych úverov v Česku sa blížia k 6 % a ešte porastú

Praha 11. júna (TASR) - Rast sadzieb hypotekárnych úverov v Česku nepoľavuje, aj keď je miernejší než pred mesiacom. Priemerná ponuková sadzba hypoték podľa spoločnosti Fincentrum Hypoindex medzimesačne vzrástla o 0,38 percentuálneho bodu, keď sa na začiatku júna dostala na hodnotu 5,71 % a priblížila sa tak k 6-percentnej hranici. Svoj vrchol pritom sadzby ešte nedosiahli. Informoval o tom server novinky.cz.



Hypotéky v Česku zdražujú už viac než rok. V tomto roku je pritom rast sadzieb výrazný, len za posledné tri mesiace sa priemerná ponuková sadzba zvýšila o viac než jeden percentuálny bod a od začiatku roka o 1,57 percentuálneho bodu.



A ako sa zdá, svoje maximum hypotekárne sadzby stále nedosiahli. ČNB totiž podľa avizovaných informácií chystá na svojom zasadnutí 22. júna ďalšie nadštandardné zvýšenie úrokových sadzieb.



"Bohužiaľ, podľa vyhlásenia ČNB je jasné, že stále nie sme na pomyselnom vrchole, pretože na konci júna má nasledovať ďalšie zvýšenie základných sadzieb," tvrdí Jiří Sýkora, hypotekárny analytik spoločnosti Fincentrum & Swiss Life Select. Banková rada ČNB naposledy zvýšila úrokové sadzby na zasadnutí 5. mája, a to o 0,75 percentuálneho bodu na 5,75 %.



Po júnovom zasadnutí sa však ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb do konca roka neočakáva. Súčasného guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka totiž vystrieda na čele centrálnej banky Aleš Michl, ktorý zvyšovaniu úrokových sadzieb naklonený nie je. Vrchol by tak ponukové hypotekárne sadzby mohli dosiahnuť už koncom leta.