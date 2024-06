Sankcie USA skomplikovali cezhraničné transakcie ruskej VTB banky

Moskva 28. júna (TASR) - Nové sankcie, ktoré USA tento mesiac zaviedli proti Rusku, skomplikovali zahraničnoobchodné operácie ruských bánk. Tie sa však postupne prispôsobujú novej realite. Uviedol to v piatok finančný riaditeľ VTB banky, druhého najväčšieho poskytovateľa úverov v Rusku. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



USA uvalili 12. júna v súvislosti s vojnou na Ukrajine sankcie na moskovskú burzu, ktorá musela zastaviť obchody s dolármi a eurami. Ich cieľom je obmedziť Moskve prísun financií na pokračovanie vojny na Ukrajine.



Nový balík sankcií sa zameral aj na spoločnosti so sídlom v Číne, predávajúce Rusku polovodiče a iné technológie, ktoré možno použiť pri výrobe zbraní.



Americké ministerstvo financií zároveň upozornilo, že sa zvyšuje "riziko sekundárnych sankcií pre zahraničné finančné inštitúcie, ktoré pomáhajú ruskej vojnovej ekonomike". Hrozí im strata prístupu k americkému finančnému systému.



Sankcie už zasiahli pobočku VTB v Šanghaji, čo je jej jediné zastúpenie v Číne. Čínska pobočka VTB "je (teraz) v období prispôsobovania sa novej realite," povedal v piatok finančný riaditeľ VTB Dmitrij Pjanov a dodal, že banka "bude v poriadku".



Podľa neho sa celý ruský bankový systém, ktorý čelí komplikáciám, pokiaľ ide o medzinárodnú spoluprácu pri cezhraničných platbách, musel prispôsobiť novej realite.



Zdroj oboznámený so situáciou v čínskych bankách, ktoré pôsobia v Rusku, 13. júna agentúre Reuters povedal, že prestali spracovávať zúčtovanie rusko-čínskeho obchodu v dolároch a eurách.