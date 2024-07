Šéf Fedu J.Powell signalizoval zníženie sadzieb v septembri

Washington 31. júla (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) v súlade s očakávaniami ôsmykrát po sebe nezmenila nastavenie svojej menovej politiky. Uviedla však, že inflácia sa naďalej postupne spomaľuje, a jej šéf Jerome Powell signalizoval, že by mohla začať znižovať úrokové sadzby už v septembri. TASR o tom informuje na základe správ AFP, CNBC a Reuters.



Fed by mohol začať uvoľňovať menovú politiku už v septembri, uviedol na tlačovej konferencii po skončení zasadnutia menového výboru FOMC jeho šéf Jerome Powell. "Podľa všeobecného názoru výboru sa ekonomika blíži k bodu, keď bude primerané, aby sme znížili našu kľúčovú sadzbu." Dodal, že inflácia sa v uplynulých rokoch "výrazne spomalila".



Otázkou podľa Powella v ďalších týždňoch bude, či nové údaje potvrdia rovnováhu rizík ako aj nárast dôvery, že inflácia smeruje k dvojpercentnému cieľu. Ak to sa to splní, FOMC bude Powella v septembri uvažovať o znížení kľúčovej úrokovej sadzby.



Vyhlásenia šéfa Fedu zlepšili náladu na Wall Street a akcie vzrástli na denné maximá. Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average bol v pluse o viac ako 450 bodov alebo 1,12 %, širší index S&P 500 vyskočil až o 2,12 % a technologický index Nasdaq Composite o 3,11 %.