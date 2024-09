Šéf UniCreditu podporil zlúčenie s Commerzbank

Berlín 16. septembra (TASR) - Šéf najväčšej talianskej banky UniCredit podporuje zlúčenie s nemeckou Commerzbank. UniCredit má záujem o konštruktívny dialóg s vedením, uviedol Andrea Orcel, generálny riaditeľ skupiny, pre pondelkové vydanie denníka Handelsblatt. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"V súčasnosti sme len akcionárom. Spojenie oboch bánk by však mohlo viesť k značnej pridanej hodnote pre všetky zainteresované strany a vytvorilo by oveľa silnejšieho konkurenta na nemeckom bankovom trhu," uviedol Orcel. Inštitúcie sa navzájom prekrývajú len v malej miere a mohla by tak vzniknúť banka, ktorá by sa "geograficky dobre dopĺňala" a mala by vyvážené aktivity v oblasti súkromných klientov a korporátnych obchodov, pokračoval Orcela, pričom zdôraznil, že Európa a Nemecko potrebujú silnejšie banky.



Talianska banka minulý týždeň prekvapujúco investovala do nemeckej spoločnosti Commerzbnak a získala v nej deväťpercentný podiel. Prípadným zlúčením by vznikol bankový gigant s trhovou hodnotou takmer 74 miliárd eur, ktorému by patrilo v Európe druhé miesto po britskej HSBC.